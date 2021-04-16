原來另一半超討厭妳的這個「個性」　太過強勢根本默默被扣分...

文／柯夢波丹 圖／COSMO

雖然與伴侶或親近的人再怎麼暸解彼此，依然會需要尊重和信任的空間，但有時感覺太熟了，卻忽略了一些重要的細節，當妳知道這麼做會令他感到討厭時，就要懂得調整自己，關係也能夠提升到不同的深度。

首先在心中默念一次問題然後選張牌！

選好了嗎？我們來解牌吧！

1. 權杖騎士 想到什麼就做不經思考

妳的熱情與行動通常是連在一起的，但總是以熱情這感覺為出發時，在初期總是充滿執行力，在之後就容易因挫折而放棄，與伴侶相處時，他對於妳這個點總是感到無法放鬆，容易認為妳輕諾，那麼關係中就容易增添許多不信任的因子，學習著把這個特質轉化成優勢，重視對彼此與對自己的承諾度。

2. 聖杯皇后 過度沈溺自己的感受

妳的感受性強烈，非常纖細敏感，但也容易沈浸在某些情緒之中，無法聽進伴侶所告訴妳的忠告，這樣的模式長期下來就無法在討論重要事情時可以建立出共識，容易因感受的起伏而中斷，當妳把這份敏感，轉為對萬事萬物的敏銳度，並放下阻礙自己探索更深的情緒起伏，關係反而會有極大的進展。

3. 女祭司 不直接表達感到拐彎抹角

這張牌卡雖然洞察力與觀察力敏銳，但卻不輕易說出自己的想法，有時妳並不是不了解，只是當妳不直接說出口時，伴侶並不知道你的理解，這也是很難讓關係更親密的關鍵，慢慢的學習說出內心的想法，讓身邊的人能與妳更靠近，不然妳會以為別人不了解因此更會保持被動與距離。

4.命運之輪 重複行不通的模式

可能伴侶或身邊的人已告訴過妳哪些行不通，但卻不斷重複，而他們確實也受不了這樣的情況，但似乎妳很難停止這樣的狀況，只依照過去的判斷來反應，這是一張需要學習以成熟自在的態度來經營關係，以及需要為自己改變的牌卡，那麼關係才能真正穩定下來。

5. 皇帝 太過強勢要別人聽妳的

皇帝牌帶著目標導向，重視結果的特質，有時太過要求得到自己想要的，而表現的固執或強勢，與親密的人相處時，很容易因此硬碰硬，或只要別人來聽妳的，學習著相處上保持彈性變通，有時放下那個非得要得到的執念，反而許多事情變得容易，雙方相處也輕鬆許多。

6. 寶劍皇后 拘泥於標準不知變通

寶劍皇后具有專業、理性的特質，但有時容易墨守成規，變得只能在細節中遵守規矩，妳的伴侶對於這個點是感到很有壓力的，這也容易磨損對彼此的關係，和讓自己變得不安，放下規範來生活，妳才能做出真正適合自己與愛的人的相處方式，妳將會感到自由自在許多。

7. 錢幣二 猶豫不決怕下錯決定

對妳來說事情有許多選擇題，擔憂下錯決定而影響往後，但身邊的人卻因為妳這樣的猶豫不決，而容易失去耐性，事實上沒有一個選擇是對或錯，不能只是評估利益卻耗損了自身的精力與金錢，感情也變得不平衡，學著為自己做選擇，而不是讓別人來告訴妳該怎麼做，在建立關係時，才能感到和諧平靜。

妳和他之間會出現第三者嗎？別再猜疑跟不安，讓塔羅告訴妳近期會不會有愛情危機！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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