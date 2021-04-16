休傑克曼在家用「金鋼狼叉子」！曬照炫耀狂吸讚　粉絲敲碗想收藏

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@thehughjackman、ironfactory-castem.com

好萊塢男星休傑克曼（Hugh Jackman）以演出「金鋼狼」一角受到很多人喜愛，最近他在社群軟體曬出一張「金鋼狼叉子」照片，馬上引起大家瘋狂討論！叉子整支是銀色，做成握拳造型，關節中間跑出三隻爪子，剛好可以用來叉東西吃，激似金鋼狼招牌爪子的設計，讓粉絲們都敲碗想收藏。

休傑克曼分享的「金鋼狼叉子」貼文寫道：「想像一下，當你在吃早餐時聊天，你去廚房的櫃子裡，尋找一支叉子…」搭配的兩張照片就是激似金鋼狼爪子的小叉子，叉子整支是銀色的，造型做成握拳的手，尖端是三根狼爪，剛好可以用來叉東西吃，底部還印上金鋼狼的本名「LOGAN」。

這款叉子神還原金鋼狼的經典象徵，讓X戰警粉絲們看了超心動，照片PO在IG上很快就吸引了超過156萬人按讚。網友們紛紛在下面留言：「好想要」、「我需要這個」，也有人有趣的說：「這是用亞德曼合金製成的嗎？」雖然很多人詢問到底哪裡可以買到，但目前找不到出處，可能就只有金鋼狼本尊擁有。

日本的漫畫《金肉人》則真的推出過叉子周邊，他們與日本金屬器具品牌IRON FACTORY合作，把角色「戰爭人」手臂上跟金鋼狼相似的熊爪武器與叉子結合，做成帥氣的造型，讓你在吃東西時超有氣勢，彷彿也能重現「戰爭人」的必殺技「熊爪終結技」。

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