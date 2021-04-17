fb ig video ETtoday search mobile

林志玲、張柏芝都靠「美容煲湯」喝出好膚質　功效、適合體質一次看

>

文／柯夢波丹

保養肌膚從來都是講求內外兼備，所以除了使用保養品，也該多喝營養的煲湯調理一下身體，身體暖和代謝好，自然也會影響到肌膚狀況喔，這次COSMO Angel蒐集了小S、范冰冰、舒淇、林志玲、張柏芝、梁詠琪...等，女明星們愛喝的美容煲湯，現在喝正適合。

▲小S最愛山藥薏仁排骨湯。（圖／翻攝自小S微博）

小S推薦：山藥薏仁排骨湯

功效：薏仁具有卓越的美白淡斑功效，而且含大量纖維，有助加快新陳代謝，對瘦身消水腫特別有效。

適合體質：容易怕冷、有斑及水腫問題女性，建議可定期飲用。

▲林志玲愛喝海帶排骨湯。（圖／翻攝自林志玲微博）

林志玲推薦：海帶排骨湯

功效：有助降血糖、促進身體機能修復、化痰去喘。

適合體質：海帶有高效消腫及利尿功效，如有水腫問題的女生，可飲用；另外海帶也有幫助頭髮更烏黑亮澤，是擁有高效美容價值之食材。

▲舒淇（圖／翻攝自IG@sqwhatInstagram）

舒淇推薦：豬脷蜜棗紅蘿蔔粟米湯

功效： 可滋潤肌膚、補氣潤肺、降火去熱氣。

適合體質：容易熱氣上火、經常熬夜、肌膚乾燥者。

▲范冰冰（圖／翻攝自范冰冰微博）

范冰冰推薦：紅棗雪梨湯

功效：止咳潤肺、滋潤養顏、養肝排毒。

適合體質：容易上火、肌膚膚缺水暗沉者不妨多飲用。

▲梁詠琪（圖／翻攝自IG@gigileungwingkeiInstagram）

梁詠琪推薦：雪梨酸梅湯

功效： 降血壓、降膽固醇，及有助清熱消滯。

適合體質：容易熱氣上火、肌膚乾燥的人。

▲張柏芝（圖／翻攝自張柏芝微博）

張柏芝推薦：木瓜魚湯

功效：木瓜蘊含豐富的維他命A及C，同時亦含有大量具抗氧化的胡蘿蔔素，可亮白膚色及滋潤皮膚；再加上木瓜具健脾胃功效，可強化消化系統，使排便順暢。

適合體質：建議希望豐胸、亮澤肌膚的女生飲用。

▲吳雨霏（圖／翻攝自IG@ngkInstagram）

吳雨霏推薦：椰子煲雞湯

功效： 椰肉味甘性平，有補益脾胃，益氣養血，同時也有生津利尿功能。

適合體質：椰子煲雞湯是公認最適合女性喝的廣東煲湯，對養顏活膚很有幫助，難怪吳雨霏生寶寶後坐月子常喝此湯品。

▲楊采妮（圖／翻攝自楊采妮微博）

楊采妮推薦：龍眼紅棗蓮子湯

功效：補血氣，令膚色紅潤，去暗沉。

適合體質： 失眠、脾虛氣弱、氣血不足者適合飲用。

▲伍詠薇（圖／翻攝自IG@christinengInstagram）

伍詠薇推薦：蜜瓜響螺瘦肉湯

功效：這湯品起源大有來頭，它原來是為鄧肇堅爵士的家傳湯品，當年鄧爵士每次光顧星級飯堂西苑酒家時，必定會吩咐家庸準備自家湯料到酒樓，並拜託大廚料理，所以此湯又名「爵士湯」。

適合體質：此湯堪稱老少咸宜，不過患傷風感冒者，不宜飲用

▲胡定欣（圖／翻攝自IG@nwuuuInstagram）

胡定欣推薦：花膠湯

功效：花膠又稱「魚肚」，含有豐富的膠原蛋白，屬於高蛋白質低脂肪的食品，多吃可滋陰明目，為肌膚添來滋潤光澤，對消除疲勞也有一定功效。

適合體質：工作操勞、壓力大及有抗衰老需要者也適合飲用。

健身教練公開減肥版狂推的「減脂菜單」秘訣大公開！讓妳越吃越瘦的減肥菜單的關鍵就在OO

Dcard網友回文討論破千的12款「神仙救命化妝水」！剛剛好的水潤度，有效穩定敏感、痘痘肌還能縮毛孔啊

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 明星, 美容, 煲湯, 養生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

熱菜放涼才能冰？5大冰箱使用NG行為，你犯過幾個

熱菜放涼才能冰？5大冰箱使用NG行為，你犯過幾個

Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便

Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便

全台7家神好吃滷味！給料不手軟又很夠味　連在地人都推薦 「國民阿嬤」尹汝貞越老越漂亮　英國奧斯卡奪獎反應太可愛狂圈粉 吃了就有好心情！5種「快樂食物」讓你告別壓力和憂鬱　 狀態好到不科學！天心保養做好「4件事」，養出逆天美貌 日系彩妝狂燒！Lunasol奶茶色修容餅＋唇露　Celvoke絲絨玫瑰眼影飄仙氣 《驅魔麵館》金世正身材藏超久！低胸中空裝、美背洗版大解放 3個超多人犯的「挑選香水NG行為」！正確試香2關鍵再也不怕買到雷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面