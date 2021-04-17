林志玲、張柏芝都靠「美容煲湯」喝出好膚質　功效、適合體質一次看

文／柯夢波丹

保養肌膚從來都是講求內外兼備，所以除了使用保養品，也該多喝營養的煲湯調理一下身體，身體暖和代謝好，自然也會影響到肌膚狀況喔，這次COSMO Angel蒐集了小S、范冰冰、舒淇、林志玲、張柏芝、梁詠琪...等，女明星們愛喝的美容煲湯，現在喝正適合。

▲小S最愛山藥薏仁排骨湯。（圖／翻攝自小S微博）



小S推薦：山藥薏仁排骨湯

功效：薏仁具有卓越的美白淡斑功效，而且含大量纖維，有助加快新陳代謝，對瘦身消水腫特別有效。

適合體質：容易怕冷、有斑及水腫問題女性，建議可定期飲用。

▲林志玲愛喝海帶排骨湯。（圖／翻攝自林志玲微博）

林志玲推薦：海帶排骨湯

功效：有助降血糖、促進身體機能修復、化痰去喘。

適合體質：海帶有高效消腫及利尿功效，如有水腫問題的女生，可飲用；另外海帶也有幫助頭髮更烏黑亮澤，是擁有高效美容價值之食材。

▲舒淇（圖／翻攝自IG@sqwhatInstagram）



舒淇推薦：豬脷蜜棗紅蘿蔔粟米湯



功效： 可滋潤肌膚、補氣潤肺、降火去熱氣。

適合體質：容易熱氣上火、經常熬夜、肌膚乾燥者。

▲范冰冰（圖／翻攝自范冰冰微博）



范冰冰推薦：紅棗雪梨湯

功效：止咳潤肺、滋潤養顏、養肝排毒。

適合體質：容易上火、肌膚膚缺水暗沉者不妨多飲用。

▲梁詠琪（圖／翻攝自IG@gigileungwingkeiInstagram）



梁詠琪推薦：雪梨酸梅湯

功效： 降血壓、降膽固醇，及有助清熱消滯。

適合體質：容易熱氣上火、肌膚乾燥的人。

▲張柏芝（圖／翻攝自張柏芝微博）



張柏芝推薦：木瓜魚湯

功效：木瓜蘊含豐富的維他命A及C，同時亦含有大量具抗氧化的胡蘿蔔素，可亮白膚色及滋潤皮膚；再加上木瓜具健脾胃功效，可強化消化系統，使排便順暢。

適合體質：建議希望豐胸、亮澤肌膚的女生飲用。

▲吳雨霏（圖／翻攝自IG@ngkInstagram）



吳雨霏推薦：椰子煲雞湯

功效： 椰肉味甘性平，有補益脾胃，益氣養血，同時也有生津利尿功能。

適合體質：椰子煲雞湯是公認最適合女性喝的廣東煲湯，對養顏活膚很有幫助，難怪吳雨霏生寶寶後坐月子常喝此湯品。

▲楊采妮（圖／翻攝自楊采妮微博）

楊采妮推薦：龍眼紅棗蓮子湯

功效：補血氣，令膚色紅潤，去暗沉。

適合體質： 失眠、脾虛氣弱、氣血不足者適合飲用。

▲伍詠薇（圖／翻攝自IG@christinengInstagram）

伍詠薇推薦：蜜瓜響螺瘦肉湯

功效：這湯品起源大有來頭，它原來是為鄧肇堅爵士的家傳湯品，當年鄧爵士每次光顧星級飯堂西苑酒家時，必定會吩咐家庸準備自家湯料到酒樓，並拜託大廚料理，所以此湯又名「爵士湯」。

適合體質：此湯堪稱老少咸宜，不過患傷風感冒者，不宜飲用

▲胡定欣（圖／翻攝自IG@nwuuuInstagram）

胡定欣推薦：花膠湯



功效：花膠又稱「魚肚」，含有豐富的膠原蛋白，屬於高蛋白質低脂肪的食品，多吃可滋陰明目，為肌膚添來滋潤光澤，對消除疲勞也有一定功效。

適合體質：工作操勞、壓力大及有抗衰老需要者也適合飲用。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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