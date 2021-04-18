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BoA寶兒圓圓臉不見了！三餐都吃白粥瘦到兩頰凹陷　網驚：像40歲

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文／柯夢波丹　

亞洲天后寶兒BOA近來歡慶出道二十周年，帶著新歌回歸舞台，超強的唱功＋帥氣的舞蹈依舊讓人驚嘆，隔著螢幕也能熱血沸騰，不過網友卻發現這次寶兒BOA回歸真的瘦到太誇張，原本那標誌充滿膠原蛋白的嬰兒肥圓圓臉，也全都消失，寶兒BOA的身材和臉型的變化引起熱烈討論！

▲寶兒boa減肥菜單。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop，下同）

寶兒BOA其實原本就已經夠瘦了，她的身材纖細到不行，就唯一那圓圓的臉，一直瘦不下來，就連寶兒BOA自己也不諱言真的感到困擾．

連寶兒BOA的經紀公司也特別請來營養師，就是為了要幫寶兒BOA消除嬰兒肥，而這次寶兒BOA再現身，原本圓圓的臉，變得超瘦長，就連顴骨和下巴線條也清晰可見．

不過卻引來網友的熱議，直呼這樣的寶兒BOA變得完全認不得了，成功甩開嬰兒肥的她，卻變得兩頰凹陷，視覺年齡根本是四十歲的老態．

而寶兒BOA之前也在上廣播電台時和大家分享，她最近確實是很努力的在做身材管理，更公開了減脂菜單，快點讓我們一起看看寶兒BOA的減肥秘密．

寶兒BOA減脂菜單：做很多有氧運動

為了要讓身材更結實線條更美，寶兒BOA分享自己真的每天會做很多的有氧運動，有氧運動可以針對全身的贅肉，燃燒全身的脂肪，還能有效提升新陳代謝．

而寶兒BOA每天都會練舞，利用跳舞去提升促進心肺功能，同時也能讓身體變得柔軟又有力度，而寶兒BOA的練舞強度，想必是無庸置疑的．

寶兒BOA減脂菜單：每天跑八公里

很多女星想要讓身材的線條更好，都會選擇跑步，像天后鄭秀文也是跑步的愛好者！雖然跑步並不是消耗熱量最高的運動，但相較於其他低強度運動，跑步更能增進「後燃效應」，讓身體在停止運動後還繼續消耗氧氣、熱量來燃脂．

而且跑步能夠訓練到腿部的肌肉，讓身體的基礎代謝率變好，也就是說想養成易瘦體質，跑步是一個非常好的選擇．

寶兒BOA減脂菜單：戒掉碳水化合物

寶兒BOA分享想要成功減脂，運動重要但飲食更重要！因此在飲食上寶兒BOA嚴格的戒掉碳水化合物，所謂的碳水化合物也就是所謂的醣類，大致可分為「糖」和「澱粉」2類，而寶兒BOA則是在飲食上避免吃這種會讓身體累積無用脂肪的碳水化合物.

戒掉碳水化合物這種減肥法，對於短期減肥很有效，不過不建議長期實施，因為同樣也會為身體帶來不好的影響，不是不吃而是要挑著吃喔！

寶兒BOA的三天減脂菜單

第一天早餐：白粥、一個饅頭／午餐：白粥、一顆白煮蛋／晚餐：白粥、一盤炒青菜

第二天早餐：白粥、一個蒸芝麻包／午餐：白粥、一顆白煮蛋／晚餐：白粥，一盤炒青菜

第三天早餐：白粥、五塊克力架餅／午餐：白粥、一個葡萄乾麥包／晚餐：白粥，一盤炒青菜

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 寶兒, 瘦身, 飲食

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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