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UNIQLO X JWA「刺繡小花」巨可愛　最新聯名必收單品搶先看

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO與LOEWE創意總監Jonathan Anderson，其個人同名品牌JW Anderson多次聯名以來，每每都獲得一片好評，今年春夏雙方再次例行合作，並將於4月23日正式上架。本季「UNIQLO X JWA」春夏聯名服裝系列就屬「刺繡小花」元素最為吸睛，以下就來搶先看這次有哪些必收單品。

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA 2021春夏系列將於4月23日正式上架。（圖／品牌提供，以下同）

UNIQLO X JWA 2021春夏系列以「繽紛刺繡、繁花盛開」為主題靈感，為設計師Jonathan Anderson賦予的展望，象徵新的開始與春日復甦的意象。Jonathan Anderson將自己非常喜愛的手工藝技術，選擇以刺繡方式融入聯名系列，他認為有一種親人手編而成、歷代相傳的感覺，色調上則反映與自然大地的連結，平靜而療癒。

本季系列裡可以看到大量的「刺繡小花」元素，運用於男、女裝T恤、POLO衫、帽款配件或是托特包上，搭配不同顏色的衣服，上頭的小花品種樣式也會隨之變換，細看還有微微的立體感相當精緻，在簡約素雅的服裝上顯得特別可愛，因此「刺繡小花」單品絕對是本次必敗。

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲「刺繡小花」元素單品，UNIQLO X JWA 2021春夏男、女裝T恤、POLO衫、帽款。

Jonathan Anderson 這次與UNIQLO合作後受訪，透露自己在本次系列中最喜歡的單品，就是這款「毛邊縫T恤」，於大地色系T恤的胸前口袋上緣，採用基礎的針線毛邊縫織法作點綴，簡單卻能點出亮點，除了男裝的口袋T恤上有這樣的設計，也可在女裝亞麻混紡的開襟短襯衫袖口處看到，如果是Jonathan Anderson的粉絲，就絕不能錯過這款。

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲「毛邊縫」元素單品。

此外，為應付將來炎熱的氣候，沁涼的亞麻材質與短褲單品也貫穿本季，推出包括可愛的刺繡圖騰洋裝、背心、襯衫⋯⋯並藉由繽紛的顏色點綴、抓褶設計來製造活力氛圍；活動方便又涼爽的短褲為夏日必備，本次聯名亦有為女裝推出俏皮的打褶短褲，以及男裝的百搭卡其短褲。

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA 2021春夏 亞麻材質與短褲單品。

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA 2021春夏毛邊縫漁夫帽、刺繡襪款。

而春夏季節適合的飾品方面，不妨參考ZARA火紅的「字母項鍊」，近期推出了進階版「玻璃字母項鍊」，將26個英文字母分區使用不同的有色玻璃製成，有純然的透明色、水藍色、琥珀色或是深邃的湖水綠色⋯⋯並以圓潤的字體呈現，使玻璃材質更有一體成形的視覺效果，透透亮亮、晶瑩剔透的材質特性特別可愛，散發內斂的琉璃光澤，相當適合即將來臨的盛夏時節。

▲ZARA珍珠、玻璃字母項鍊。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA珍珠、玻璃字母項鍊。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA亦推出另一款「玻璃字母項鍊」。

►ZARA「字母項鍊」進化了！變成珍珠、玻璃材質仙到爆　已經太夢幻

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關鍵字：

UNIQLO, JWA, JW Anderson, 聯名, 刺繡小花, 毛邊縫, 必搶單品

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