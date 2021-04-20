fb ig video ETtoday search mobile

孔劉姨母笑炸出誘人肌肉線條　連「嘴裡含牙刷」都能爆擊粉絲心臟

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

「國民大叔」孔劉近期登上韓版《ELLE》雜誌封面，多組令人無法招架的帥照陸續釋出，41歲的他仍舊魅力噴發，只見畫面中他輕輕托腮，略顯凌亂的髮型展現居家風格，白色無袖上衣炸出他手臂健壯的肌肉線條，結實體態令粉絲們鼻血狂噴，「身材太逼人」、「電力爆表」、「長得太好看了」，而為代言的服飾品牌拍照，則是嘴裡含著牙刷、隨興地坐在洗手台上，居家日常感，讓粉絲更暴動，想帶他回家。

此次畫報拍攝，簡潔乾淨的風格，散發著居家氣息，孔劉以簡單的白色無袖上衣搭配牛仔褲亮相，在輕鬆氛圍中「爆肌」展露出訓練有成的肌肉線條，順勢帶貨CHANEL J12系列手錶，畫面中孔劉更是祭出電力十足的「姨母笑」讓粉絲們原地暴動：「要被電暈了」、「看久對心臟真的不好」、「帥哭了」。

▲孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲韓國服飾品牌 Discovery Expedition釋出一系列孔劉帥照。（圖 / 翻攝IG@discoveryexpedition_kr，以下同。)

行程滿檔的孔劉，近期除了忙碌於與男神朴寶劍合作電影《永生戰》上映，緊接著又以品牌代言人之姿，曝光韓國服飾品牌 Discovery Expedition系列大片，孔劉一一換上多套休閒風格的「星期日」穿搭，帽T、衛衣....，甚至嘴裡含著牙刷，隨興變換姿勢都能電暈少女。

▲孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲畫報中孔劉以「女友視角」爆擊粉絲們心臟。

畫報中孔劉更以「女友視角」呈現畫面，看似不經意的遮陽動作、喝柳橙汁、又或者是遮陽，就足以讓粉絲們心花怒放，狂讚按愛心，「國民大叔」的電力果然只增不減，張張都想收來當桌布！

►Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了

關鍵字：

孔劉, 國民大叔, J12, Discovery Expedition

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網

BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網

低馬尾正確綁法更厲害！扁頭也能變圓潤　看起來更年輕10歲

低馬尾正確綁法更厲害！扁頭也能變圓潤　看起來更年輕10歲

星巴克4／19起連續3天買一送一　「每日限時」鎖定聰明買 安格斯12星座一周運勢4／19-4／25　天蠍貴人運UP、巨蟹感情甜出新高度 頭髮狂掉？營養師：「一樣東西」不要吃，否則掉髮會更嚴重 《長歌行》迪麗熱巴完美重現原版漫畫造型！女扮男裝帥度不輸吳磊 獵奇「五趾鞋」敢穿嗎？十根外露像光腳出門　低頭一看竟是大紅指甲 洗手是一種儀式感！洗手乳、乾洗手8款推薦　兼顧保養還有超好聞香氣 iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面