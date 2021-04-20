孔劉姨母笑炸出誘人肌肉線條　連「嘴裡含牙刷」都能爆擊粉絲心臟

記者王蓁蓁 / 綜合報導

「國民大叔」孔劉近期登上韓版《ELLE》雜誌封面，多組令人無法招架的帥照陸續釋出，41歲的他仍舊魅力噴發，只見畫面中他輕輕托腮，略顯凌亂的髮型展現居家風格，白色無袖上衣炸出他手臂健壯的肌肉線條，結實體態令粉絲們鼻血狂噴，「身材太逼人」、「電力爆表」、「長得太好看了」，而為代言的服飾品牌拍照，則是嘴裡含著牙刷、隨興地坐在洗手台上，居家日常感，讓粉絲更暴動，想帶他回家。

此次畫報拍攝，簡潔乾淨的風格，散發著居家氣息，孔劉以簡單的白色無袖上衣搭配牛仔褲亮相，在輕鬆氛圍中「爆肌」展露出訓練有成的肌肉線條，順勢帶貨CHANEL J12系列手錶，畫面中孔劉更是祭出電力十足的「姨母笑」讓粉絲們原地暴動：「要被電暈了」、「看久對心臟真的不好」、「帥哭了」。

▲韓國服飾品牌 Discovery Expedition釋出一系列孔劉帥照。（圖 / 翻攝IG@discoveryexpedition_kr，以下同。)

行程滿檔的孔劉，近期除了忙碌於與男神朴寶劍合作電影《永生戰》上映，緊接著又以品牌代言人之姿，曝光韓國服飾品牌 Discovery Expedition系列大片，孔劉一一換上多套休閒風格的「星期日」穿搭，帽T、衛衣....，甚至嘴裡含著牙刷，隨興變換姿勢都能電暈少女。

▲畫報中孔劉以「女友視角」爆擊粉絲們心臟。

畫報中孔劉更以「女友視角」呈現畫面，看似不經意的遮陽動作、喝柳橙汁、又或者是遮陽，就足以讓粉絲們心花怒放，狂讚按愛心，「國民大叔」的電力果然只增不減，張張都想收來當桌布！

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