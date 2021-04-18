曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算　幫助代謝、腸道健康

文／C編

很多人都有上班壓力大，不定時吃飯，三餐總是外食的狀況，購物網站「Her和她」照顧你的腸胃，貼心推出「曾國城代言一家人益生菌S輕盈強酵版」，原價6600元、特價2980元，可以幫助消化，維持消化道機能。

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▲曾國城代言一家人益生菌S輕盈強酵版，原價6600元、特價2980元。點我購買。

不只是上班壓力大，很多人更是餐餐在外解決，油炸食物吃太多，又鮮少運動，導致排便時間不固定，每次都卡卡；有這樣的狀況的男女們，不妨可以試試益生菌幫助調整體質，讓腸道好菌數足夠，避免排便不暢的問題。

▲生活壓力大，心情、身體都會受影響。（圖／pexels）



根據研究發現，嬰幼兒腸道內的益生菌高達90%，青少年也有50%，但到了35歲以後，腸道內的益生菌會急速下降，大概只剩下10%，因此一定要及早開始補充好菌，促進代謝助消化、維持消化道機能。

▲炸物、外食，絕不能是常態。（圖／pexels）



「一家人益生菌S輕盈強酵版」針對東方人的飲食習慣，量身研發出專利菌株YMB520，加上優選6菌種，包括鼠李糖乳桿菌、龍根菌、雷特氏B菌，並且添加多種維生素ACE還有鋅等成分，除了幫助消化之外，還可以促進膠原蛋白的形成，達到抗氧化的效果。

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購物網站「Her和她」推出「曾國城代言 一家人益生菌S輕盈強酵版」，市價8200元，特價2980元，買一盒直接達到免運門檻，而且全家大小都可以吃，培養身體好菌，避免代謝不順暢的問題出現，非常划算。