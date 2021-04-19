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母親節禮物好難選？6款「美容舒壓小家電」讓媽媽暖心一整年

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自lg.com

母親節雖然只有一天，但大家對媽媽的愛是一整年，現在已經該來物色適合的「母親節禮物」了。想不到要送什麼的話，可以考慮看看能重複使用的「美容按摩器具」和「舒壓小家電」，這裡就幫你整理出6款能讓媽媽消除疲勞、放鬆身心的優質禮物。

1.ReFa頭皮按摩儀

這款頭皮按摩儀以3D滾輪設計，實現宛如專業美容一般的按摩技法，「拇指旋轉揉捏法」可以充分的按摩不易活動到的頭皮，讓頭部舒緩放鬆，媽媽用了能消除所有的疲勞。

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

2.WESTINGHOUSE頸部按摩枕

頸部按摩枕不只可以靠著休息，還具有按摩功能，可以指壓、揉捏整個頸椎位置，讓你的不適和壓力得以紓解。同時還有發熱功能，既保暖又能舒緩肌肉，不管是工作、在家裡或帶去旅行都很適合。

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

3.玻醫4D音波洗臉機

女人上了年紀更要注重保養，這款洗臉機只需每日花費極少的時間，就能持續進行深層保養。使用它能讓臉部清潔更徹底，過程中也不會傷害皮脂膜，能鎖住肌膚水分。除了洗臉，換上另一款刷頭就可變身粉撲，幫助你快速完成底妝。

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

4.Stadler Form Taiwan香氛加濕器－珍珠白

提升居家品質的小家電很能擄獲媽媽的心，這款香氛加濕器擁有智能恆濕技術，細緻水霧及智能晶片監控下，能有效控制室內的溼度，能避免空調病，也是植栽的最佳良伴，超音波擴香技術則能讓空間充滿療癒香氣。

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

5.Jodo口袋按摩槍

這款口袋按摩槍主打口袋大小，輕便設計讓你可以隨身攜帶，到哪都能按摩。它可以釋放緊繃肌肉、促進血液循環以及穩定自律神經，雖然體積小、很輕巧，但按摩力道一樣強勁，完全不用擔心。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

6.LG光學淨白緊緻LED面罩

LG推出的光學淨白緊緻LED面罩，透過裡面的LED美容燈，為肌膚帶來全方位的護理，每天使用九分鐘就能維持肌膚的透亮與彈性。很適合送給媽媽，讓她上了年紀也能永保青春。

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

▲美容舒壓小家電。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 美容, 按摩, 小家電, 母親節, 禮物

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