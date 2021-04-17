香水竟然還可以這樣噴！手指噴完，男友連牽手都不想放開

文／Squid

香水可以代表一個人的性格跟個性，選擇什麼樣的香水，可以展現出什麼樣的個性，甜美的香氣可能帶點果香、性感浪漫的女孩可以多點花香，可以按照不同的場合來使用。《ET FASHION》就整理3個可以噴香水的另類所在，包準身上一定會香噴噴，男性回頭率暴增。

1.香水噴在髮圈上

有些女孩兩天洗一次頭，為了避免隔天頭皮的味道太過油膩，有些人會把頭髮綁起來，這時就可以把香水噴在髮圈上，這樣別人即使靠近聞到頭髮的味道，也是香噴噴的，不用擔心聞到臭臭的油頭味道。

2.香水噴在指尖上

男女出門很多都會手牽手，手上香香的就可以讓男生留下很好的印象，讓指尖都可以散發出香味，拿東西的時候或是幫男生撥頭髮的狀況出現，都可以讓味道更加傳遞到男生的鼻子裡面，絕對是必學的心機步驟。

3.噴在空氣中，走進香水雨裡

想要讓整個人都散發出香味的狀況，可以將香水噴空氣中，再走進香水雨裡面，可以讓全身都散發著完美的香氣，展現出優雅浪漫的狀態。

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