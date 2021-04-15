小金球串成喬治傑生葡萄珠寶　移動圓球變身新項鍊

<strong>▲喬治傑生發表Moonlight Grapes月光葡萄系列珠寶。（影／記者陳雅韻攝）<br> </strong>

▲喬治傑生發表Moonlight Grapes月光葡萄系列珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥皇室精品品牌喬治傑生（Georg Jensen）創立117年以來，樹立不少經典，創辦人喬治傑生與哈諾尼爾森（Harald Nielsen）1918年創作的銀色葡萄缽為新藝術時期的代表作，葡萄圖騰成為品牌美學核心之一，啟發全新的Moonlight Grapes月光葡萄系列珠寶，以18K金結合鑽石或純銀打造大小不一的精緻圓球，錯落排列出葡萄結實纍纍或如葡萄藤蔓纏繞於頸部或手腕，風格摩登。

▲模特兒佩戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列純銀耳環11,900元，疊戴185,00元手鐲與14,000元手鍊。（圖／喬治傑生提供，以下同）





▲喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K金鑽石項鍊（左）75,000元，18K金鑽石頸鍊420,000元。



喬治傑生月光葡萄系列款式豐富，每一項單品各有純銀或18k金鑲鑽款式，最小巧的設計為3個小圓球構成的耳環或鍊墜，可愛造型讓人聯想到迪士尼米奇，而隨著圓球增加，珠寶更顯氣勢，當中如Y字練的項鍊，上方的圓球可恣意調整位置，讓一款項鍊有多種風貌。

▲喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K金鑽石耳環（左）34,000元，18K金戒指41,000元。





▲模特兒佩戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列純銀項鍊，上端的圓球可恣意調整位置，19,900元。



Tiffany & Co.也精準掌握幾何線條的魅力，近日主打靈感源自品牌紐約第五大道旗艦店外牆著名鐘盤的Atlas X系列，將其羅馬數字融入設計之中，包括玫瑰金雙圈項鍊、鏤空造型項鍊都是沒有寶石加持，單靠個性線條就能吸睛的作品。

▲Tiffany Atlas X 18K玫瑰金雙圈項鍊（左）60,000元，18K玫瑰金鏤空造型項鍊 64,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）



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