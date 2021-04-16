英國皇室御用頭髮醫師教「減緩掉髮」第1步　應「先護髮再清潔」

▲英國頭髮權威醫師曝護髮秘訣，顛覆許多人的習慣。（圖／翻攝unsplash、IG@loccitane）

記者張毓容／綜合報導

大多數人都習慣先洗完頭再使用護髮霜、髮膜進行護髮動作，但你知道嗎？這樣做可能就是使你掉髮增多的元兇！英國護髮權威Philip Kingsley醫生指出，頭髮遇到水會使毛鱗片張開，若先清洗再護髮不僅會使修護效果下降，也容易使頭髮斷裂、掉落，想要修護髮絲並減緩落髮困擾，第一步應該是先護髮再洗頭。

▲Philip Kingsley在倫敦及紐約開設頭髮專門診所超過60年。



為奧黛麗赫本、凱特布蘭琪、維多莉亞貝克漢、英國喬治小王子等眾多好萊塢巨星和皇室成員照顧頭皮髮絲的Philip Kingsley醫生，根據多年研發經驗和診所的臨床研究更發現，一般人對髮質的觀念有誤解，常以「一般髮質」、「乾性髮質」和「油性髮質」來作為挑選洗護產品的判斷，但「髮質」並不等於「髮況」，頭皮油膩也有可能出現髮尾乾燥斷裂的狀況，若因髮尾乾燥而選擇滋潤保濕的洗潤髮產品，反而會使得頭皮更油膩。

Philip醫生指出，「髮質」是原本頭髮的髮性，也就是頭髮橫切面的狀況，可區分為細軟髮、一般髮、粗髮、硬髮，而因後期染燙、頭髮長度、風吹日曬或女性賀爾蒙等因素導致髮質改變則稱為「髮況」。在挑選洗潤髮產品時不是只依照目前的「髮況」來判斷合適的產品，更要依照「髮質」來做選擇，才能真正調理清潔秀髮，恢復自然健康有活力的狀態。

▲醫師指出先護髮再清潔能減少頭髮斷裂、掉落。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）



Philip醫生也發現，頭髮遇到水會使毛麟片張開，若先清潔洗頭再護髮，無法完美修護已受損髮絲，且更容易使頭髮脆弱而斷裂、分叉。因此提倡，當頭髮毛麟片打開時就先深層呵護，後續清潔再依照不同的髮質洗淨，養出豐盈強韌、不易斷裂的健康秀髮。

▲Philip Kingsley 璀璨霜，75ml，NT$1,500。



Philip醫生更為當時因拍電影常變化造型，導致頭髮嚴重受損的奧黛麗赫本特製研發出全球第1款洗髮前專用護髮霜「璀璨霜」，也成為其專業頭髮品牌Philip Kingsley最經典的明星商品。其水解彈力蛋白、蓖麻籽油、橄欖果油、甘油等4大成分，能有效解決頭髮分叉斷裂、乾澀缺乏彈性及染髮後黯淡無光澤等問題。

今年，Philip璀璨霜更換上全新環保包裝，全面選用100%可回收的甘蔗塑料材質，實踐零碳足跡並拒絕動物實驗愛護動物。



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