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春夏居家新品　GREENGATE、瑪黑讓在家像度假

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▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）

▲春夏居家新品，以自然素材為元素，讓消費者能在家放鬆。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情之下不能出國也沒關係，近期家居業者發表春夏新品，迎合即將來臨的溫暖天氣，搭配自然的花卉、樹林、大地等意象，讓家中也能有滿滿的度假氛圍，透過香氛、餐盤與其他居家擺設，潛移默化地讓心情也能輕鬆起來，度假旅遊很棒，而回歸生活面，檢視自己的日常並將之升級，也是令人雀躍的心靈療癒。

▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）

▲GREENGATE 春夏系列「SOPHIA夏日精靈」、「BELLE嘉年華花園」。

GREENGATE 2021春夏系列主打丹麥Hygge生活美學，享受旅行般等值的渡假感，延續品牌以浪漫印花圖樣基礎，將夏日的自然意象濃縮在最新的7種系列風格中，花卉元素結合經典白、天藍、粉紅粉紫、亮黃色等鮮明色調，讓你一定能找到自己喜愛的系列元素。

▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）

▲GREENGATE 春夏系列帶來更多生活日常用品。

而總是讓人飛出許多粉紅泡泡的GREENGATE風格，本次除了經典餐瓷、寢具織品、家飾品之外，更推出新款生活日常用品，包括行李吊牌、鑰匙圈、口罩套、妝髮用品等，既然要把家變成北歐花園，就走出餐桌也讓浴廁、化妝台上的美麗印花也恣意生長吧！

▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）

▲GREENGATE 2021春夏系列「BELLE嘉年華花園」預計6／1上市；優雅愜意藍色系「DONNA湛藍風情」預計8／1上市。

瑪黑家居選物也針對春夏季節，推出自然系紓壓的註解，以讓人們輕鬆打造出舒適、身心得以放鬆的生活風格為主題，採用許多大地元素讓使用者能在家紓壓，包括斯堪地半島簡單設計的藤編休閒椅，或是以芒果木、樹藤製作的食物架與置物架、木托盤等，或是以土耳其長絨棉製作的毛巾，都帶來清新令人舒適的大地元素，即便在家中流連也能很舒服。

▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）

▲Zuiver 經典斯堪地 SPIKE 藤編休閒椅，售價11,800元至15,200元。

▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）

Bloomingville芒果木雙層食物架，售價3,260元。

▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）

Bloomingville菱格紋木托盤，售價2,180元。

▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）

土耳其製 L’appartement，售價680元至1,880元。

瑪黑家居表示，即起至5／19期間，推出春夏新品88折起，再搭配購物滿額贈，購買家電商品消費滿 2萬元， 贈正負零電風扇；門市再享限定加碼，消費滿1,000元送Chic Antique復古燭台。

▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）▲春夏居家新品。（圖／GREENGATE、瑪黑家居提供）

▲丹麥FRAMA天然紅土擴香禮盒組，售價5,980元。

關鍵字：

家居, 居家, GREENGATE, 瑪黑, 春夏新品

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