fb ig video ETtoday search mobile

韓星巴克「寶寶藍水瓶袋」激似小香手機包　夏季海洋新品美得冒泡

>

編輯／Emily　圖／翻攝自starbucks.co.kr、shopdisney.disney.co.jp、starbucks.co.jp

韓國星巴克又推出絕美新品來搶錢了！這次以海洋為主題，要與你一起迎接夏天，使用清新藍色系，把招牌美人魚、貝殼、鱗片等海洋元素融入設計，推出夢幻度破表的馬克杯、隨行杯…等等，杯子以外的商品，則有超吸引人的「寶寶藍水瓶提袋」和「夏季野餐盒」。

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

#杯子

韓國星巴克推出的「2021夏季海洋系列」以美人魚為主題，顏色也選用夢幻的藍、紫、粉紅…，還會散發迷幻的炫光。

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

馬克杯中有兩款直接美哭，一款是「淺紫色貝殼杯」，杯子就做成貝殼形狀，淺紫杯身配淡藍握柄超級夢幻。另一款是「美人魚鱗片杯」，上面有一片片立體魚鱗，握柄則是人魚尾巴，杯子顏色是淺藍到粉紅的漸層，整個仙氣爆棚。

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

除了馬克杯，隨行杯造型也很漂亮，其中一款是透明的「海底造型隨行杯」，上面有海草、珊瑚等圖案，水裝進去真的有海底世界的感覺，底部還有星巴克小熊公仔。另一款是「美人魚鱗片隨行杯」，由藍到紫的漸層色澤充滿神秘感，讓人感受到水底的氛圍。

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

喜歡氣質路線商品的話，有一款全部素色的「薄荷綠冷水杯」很清新，充滿夏日氣息。另一款「冷飲玻璃杯」形狀很有貴族感，上面描繪了美人魚圖案。

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

#雜貨

現在星巴克杯子以外的周邊更厲害，像包包、杯套甚至美到不輸時尚品牌。「夏季海洋系列」中就有一款「寶寶藍水瓶提袋」讓人少女心噴發。這款提袋選用嫩嫩的寶寶藍，上面用格紋做出鱗片般的效果，搭配銀色的鍊帶和美人魚LOGO吊飾，看起來超有質感，更有幾分香奈兒手機包的感覺，裡面除了裝水瓶，也能放一般隨身小物。

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

韓國星巴克這次除了海洋系列，也和保溫杯品牌STANLEY合作推出多款新品，這系列設計比較簡約，顏色選用鮮艷的糖果色系。

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

其中最受矚目的商品就是「夏季野餐盒」，鐵盒整個是藍綠色配上桃紅提把，打開後容量超大，還有分隔設計，能把野餐要帶的食物、飲料、墊子…全部裝進去。

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

日本的星巴克則推出了全新的「NO FILTER冷飲變色杯組」，預計在4月19日開賣，非常適合迎接即將到來的夏天。以前出過的冷變杯顏色都比較鮮豔，但這系列是霧面半透明材質，搭配粉粉嫩嫩的糖果色，可愛度整個大增，一組有四個杯子，顏色分別是橘黃、粉紅、淺藍、淺綠，倒入冷飲時會轉變成夢幻的紫、桃紅等色。

▲日本星巴克變色杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本星巴克變色杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

因為是整組一起販售，杯子會裝在一個透明小提袋裡，方便外出攜帶，很適合一群人去野餐、露營時帶著用，有這款繽紛變色杯陪伴，能讓心情愉悅，更加享受美好時光。而且杯子的部分收益還會用來支持LGBTQ+群體，將所得的10%捐給非營利單位ReBit。

▲日本星巴克變色杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲日本星巴克變色杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

另外，日本迪士尼商店為了慶祝經典電影《愛麗絲夢遊仙境》發行70周年，也推出幾款精緻唯美的茶壺，有一款是以白兔先生為主題，蓋子、握把還做了帽子、時鐘等讓人驚嘆的小細節。另一款是愛麗絲主題，上面印有愛麗絲圖案，握把有粉紅花紋、蓋子是馬卡龍，有了它們就能在家舉辦跟故事裡一樣的午茶派對了。

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲韓國星巴克夏季海洋系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

►星巴克夏日茶飲「鳳梨入味」超清爽！　超萌仙人掌、刺蝟新品太可愛

►看10年都OK　熊大兔兔電動牙刷萌翻天！　奶茶色烤箱又美又好用

關鍵字：

韓國, 星巴克, 美人魚, 杯子, 杯套, 野餐盒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

熱菜放涼才能冰？5大冰箱使用NG行為，你犯過幾個

熱菜放涼才能冰？5大冰箱使用NG行為，你犯過幾個

Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便

Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便

全台7家神好吃滷味！給料不手軟又很夠味　連在地人都推薦 「國民阿嬤」尹汝貞越老越漂亮　英國奧斯卡奪獎反應太可愛狂圈粉 《驅魔麵館》金世正身材藏超久！低胸中空裝、美背洗版大解放 吃了就有好心情！5種「快樂食物」讓你告別壓力和憂鬱　 狀態好到不科學！天心保養做好「4件事」，養出逆天美貌 日系彩妝狂燒！Lunasol奶茶色修容餅＋唇露　Celvoke絲絨玫瑰眼影飄仙氣 趙麗穎、楊冪「禮服撞牌」粉絲互槓！羽毛效果神似惹議　網：好巧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面