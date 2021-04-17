韓星巴克「寶寶藍水瓶袋」激似小香手機包　夏季海洋新品美得冒泡

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韓國星巴克又推出絕美新品來搶錢了！這次以海洋為主題，要與你一起迎接夏天，使用清新藍色系，把招牌美人魚、貝殼、鱗片等海洋元素融入設計，推出夢幻度破表的馬克杯、隨行杯…等等，杯子以外的商品，則有超吸引人的「寶寶藍水瓶提袋」和「夏季野餐盒」。

#杯子

韓國星巴克推出的「2021夏季海洋系列」以美人魚為主題，顏色也選用夢幻的藍、紫、粉紅…，還會散發迷幻的炫光。

馬克杯中有兩款直接美哭，一款是「淺紫色貝殼杯」，杯子就做成貝殼形狀，淺紫杯身配淡藍握柄超級夢幻。另一款是「美人魚鱗片杯」，上面有一片片立體魚鱗，握柄則是人魚尾巴，杯子顏色是淺藍到粉紅的漸層，整個仙氣爆棚。

除了馬克杯，隨行杯造型也很漂亮，其中一款是透明的「海底造型隨行杯」，上面有海草、珊瑚等圖案，水裝進去真的有海底世界的感覺，底部還有星巴克小熊公仔。另一款是「美人魚鱗片隨行杯」，由藍到紫的漸層色澤充滿神秘感，讓人感受到水底的氛圍。

喜歡氣質路線商品的話，有一款全部素色的「薄荷綠冷水杯」很清新，充滿夏日氣息。另一款「冷飲玻璃杯」形狀很有貴族感，上面描繪了美人魚圖案。

#雜貨

現在星巴克杯子以外的周邊更厲害，像包包、杯套甚至美到不輸時尚品牌。「夏季海洋系列」中就有一款「寶寶藍水瓶提袋」讓人少女心噴發。這款提袋選用嫩嫩的寶寶藍，上面用格紋做出鱗片般的效果，搭配銀色的鍊帶和美人魚LOGO吊飾，看起來超有質感，更有幾分香奈兒手機包的感覺，裡面除了裝水瓶，也能放一般隨身小物。

韓國星巴克這次除了海洋系列，也和保溫杯品牌STANLEY合作推出多款新品，這系列設計比較簡約，顏色選用鮮艷的糖果色系。

其中最受矚目的商品就是「夏季野餐盒」，鐵盒整個是藍綠色配上桃紅提把，打開後容量超大，還有分隔設計，能把野餐要帶的食物、飲料、墊子…全部裝進去。

日本的星巴克則推出了全新的「NO FILTER冷飲變色杯組」，預計在4月19日開賣，非常適合迎接即將到來的夏天。以前出過的冷變杯顏色都比較鮮豔，但這系列是霧面半透明材質，搭配粉粉嫩嫩的糖果色，可愛度整個大增，一組有四個杯子，顏色分別是橘黃、粉紅、淺藍、淺綠，倒入冷飲時會轉變成夢幻的紫、桃紅等色。

因為是整組一起販售，杯子會裝在一個透明小提袋裡，方便外出攜帶，很適合一群人去野餐、露營時帶著用，有這款繽紛變色杯陪伴，能讓心情愉悅，更加享受美好時光。而且杯子的部分收益還會用來支持LGBTQ+群體，將所得的10%捐給非營利單位ReBit。

另外，日本迪士尼商店為了慶祝經典電影《愛麗絲夢遊仙境》發行70周年，也推出幾款精緻唯美的茶壺，有一款是以白兔先生為主題，蓋子、握把還做了帽子、時鐘等讓人驚嘆的小細節。另一款是愛麗絲主題，上面印有愛麗絲圖案，握把有粉紅花紋、蓋子是馬卡龍，有了它們就能在家舉辦跟故事裡一樣的午茶派對了。

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