星巴克超可愛「水藍午餐盒」　露營、野餐帶它都好時髦

文／Squid

南韓星巴克每次都會推出令人想要擁有的單品，繼之前的行李箱之後，最近品牌又推出全新的午餐盒，繽紛的藍色設計讓人看到就覺得心情特別好，非常適合喜歡露營、外出野餐的女孩使用，可疑在裡面放吃的或是飲料等等，收納方便可愛。

▲星巴克推出超級可愛的午餐箱。（圖／youngyoung_camping IG）



星巴克與STANLEY合作推出全新的午餐盒，以繽紛的海藍色設計，手把則是繽紛的桃紅色，看起來可愛又華麗，裡面可以放食物、飲料或是當作化妝盒、旅行箱都非常方便實用，絕對是女孩外出必備的時尚單品。

▲星巴克推出的單品吸引許多人喜愛。（圖／irene_3785 IG）



除了可愛的午餐盒，之前南韓便利商店GS25就推出買雞蛋送雞蛋盒的組合，這雞蛋盒還是超級可愛的小小兵，雖然用處不大，但還是讓許多人都大呼「實在太想要了」、「等下立刻去買！」

▲小小兵雞蛋收納盒超級可愛。（圖／pigbossgo IG）



雞蛋盒看起來是蠻棒的收納小物，但對於一般的人來說似乎有點多餘，畢竟冰箱裡面都有雞蛋的收納位置，但畢竟外型是小小兵的外型，那可就另當別論了，不管是拿來收納雞蛋，還是收納美妝蛋，都很好用、也很實用。

▲拿來收納美妝蛋也可以。（圖／pigbossgo IG）



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