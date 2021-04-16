日爆紅「牛奶盒沐浴乳」藏玄機！　可拆3部分、保證用完最後一滴

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在洗澡時最痛恨的就是沐浴乳用到最後一刻，按下去再也擠不出來但明明裡頭還有很多，這樣的窘境相信大家都深有體會。這回日本知名設計工作室nendo曝光了新靈感，將沐浴乳瓶身搖身一變成為「牛奶盒」造型，而且可拆卸的三部分暗藏玄機，絕對讓你成功擠出最後一滴。

▲牛奶盒沐浴乳可拆式設計能夠分成三部分，替換補充包更方便。

日本知名設計工作室nendo打造了沐浴用品新包裝，從外觀上來看，簡潔的白色調戳中不少極簡控，不同於以往沐浴乳瓶的圓弧流線造型，細長四方輪廓反而與牛奶盒有異曲同工之妙。而環保紙質的包裝下，其實悄悄藏入了可拆設計，包括壓嘴瓶蓋、瓶身、瓶底三部分可以分開，為的就是讓沐浴乳替換補充包時，直接取出中間部分就好，省了倒來倒去的障礙，能夠更加便利。

▲獨特的倒三角解構能用完剩餘沐浴乳。（圖／翻攝自IG）

就連細節也相當用心，仔細觀察瓶身的底部，並非平面設計，而是倒三角的造型，如此一來在快要用完沐浴乳時，也能夠充分擠出剩餘部分，終於不用費力倒出，壓嘴瓶蓋就能吸到最下端。這款強大的牛奶盒沐浴乳設計也受到許多網友好評，「好高顏值」、「終於不用倒來倒去」，不過該商品要等到2022年才會真正與大家見面，感興趣的粉絲還要再等等了。

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