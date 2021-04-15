無印良品稱「新疆棉未違規」繼續賣　台灣官方：不表示意見

▲無印良品在北京的門市。（圖／記者陳政錄攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

無印良品日本母公司近日在線上財報聲明，旗下正熱烈推行的「良品計畫」，將持續使用新疆棉，原因是因為曾派第三方機構實地考察當地種植場，並未發現任何「強迫勞動」的情況，認為其採用的棉花原料無任何不妥情事，此舉讓新疆棉議題再度端上火線，對此台灣無印良品沒有任何回覆。

無印良品在新聞稿中表示，新疆地區棉花產量占中國棉花總產量的80%至90%，約5000公頃農場在2020年委託獨立機關考察，並未發現重大違規情事，其使用的100%有機棉認證的條件，也遵守國際勞工組織（ILO）、聯合國企業與人權指導原則（UNGPs）與經濟合作與發展組織（OECD）制定的國際勞工公約商業行為。

雖然該公司發出聲明的目的，是在於避免捲入使用有關「強迫勞動」原料的指控，但此舉似乎反成為相關新聞的熱門討論，在日本與台灣媒體曝光之後，有部分網友也在相關報導中留言表示「拒買」、「無良」，還有留言意味深長的表示「邏輯清晰，正確站隊，無印良品絕對會紅。」

對此，台灣無印良品則未提供任何回覆。業界人士透露，其訊息是由日本母公司發布，台灣方面自然也沒辦法說什麼，只能跟隨母公司的政策，今年無印良品的「良品良值」計畫正積極推行中，在台也推出史上最多降價的行銷計畫，共有1300件商品降價，其中最高降幅更達到56%。