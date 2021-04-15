大霈甩小資女形象樂當貴婦　哀怨等不到人送鑽戒不如靠自己

▲大霈佩戴Hearts On Fire美鑽出席微風信義專賣店開幕活動。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Hearts On Fire進駐微風信義百貨，專賣店今正式開幕，邀女星李霈瑜（大霈）出席剪綵，她自認小資女形象深植人心，但內心其實想演貴婦、千金，今日閃亮的百萬珠寶加身，她笑著說：「很配得上我，我也是可以駕馭頂級珠寶的。」看著指間亮晶晶的單鑽戒，她對自己喊話說：「自己加油！等人送不知道要等到何時。」

▲大霈的小資女形象深植人心，笑稱偶爾也想當貴婦、千金。

大霈今佩戴Hearts On Fire珠寶全是熱騰騰的新鮮貨，耳環與戒指出自靈感源自蒲公英的Aerial Dandelion系列，美鑽巧妙化為蒲公英的絨毛，輕盈的視覺感彷彿一經吹拂就會飄起，相當生動。





▲Hearts On Fire靈感源自蒲公英的Aerial Dandelion白K金鑽石耳環（左）1,240,000元，Starlight鑽石項鍊2,450,000元。

而大霈所戴的3克拉單鑽戒為DLight系列作品，由4個D形爪烘托主鑽，透過放大鏡可見D形中不僅鑲嵌小鑽，同時也有兩顆純手工拋光的鉑金鑲爪達到鏡面效果，讓鑽石散發極致光芒，也因4個閃亮的D字鑲爪，讓圓形明亮式切割的主鑽看起來有放大效果，且神似枕形切割美鑽，滿足追求時尚、個性單鑽戒的消費者。





▲Hearts On Fire旁襯2顆鑽的DLight戒主鑽約1克拉約607,000元起，DLight鉑金約1克拉單鑽戒約545,000元起。

點睛品也講究單鑽戒的設計感，旗下Promessa將月老牽起情侶的紅線化為同心結系列鑽戒，於戒台繞出同心繩結造型，備有結合18K玫瑰金與白金的雙色款式，風格活潑，品牌還融入童話元素，打造「伯爵小皇冠」鑽石戒指，將璀璨小冠冕戴在手上非常夢幻。









▲點睛品Promessa 18K白金玫瑰金雙色「同心結」鑽石戒指（左），18K 白金「伯爵小皇冠」鑽石戒指，價格依鑽石等級而異。（圖／點睛品提供）



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