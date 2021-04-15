fb ig video ETtoday search mobile

大霈甩小資女形象樂當貴婦　哀怨等不到人送鑽戒不如靠自己

>

▲▼ Hearts On Fire大霈,點睛品 。（圖／公關照）

▲大霈佩戴Hearts On Fire美鑽出席微風信義專賣店開幕活動。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Hearts On Fire進駐微風信義百貨，專賣店今正式開幕，邀女星李霈瑜（大霈）出席剪綵，她自認小資女形象深植人心，但內心其實想演貴婦、千金，今日閃亮的百萬珠寶加身，她笑著說：「很配得上我，我也是可以駕馭頂級珠寶的。」看著指間亮晶晶的單鑽戒，她對自己喊話說：「自己加油！等人送不知道要等到何時。」

▲▼ Hearts On Fire大霈,點睛品 。（圖／公關照）

▲大霈的小資女形象深植人心，笑稱偶爾也想當貴婦、千金。

大霈今佩戴Hearts On Fire珠寶全是熱騰騰的新鮮貨，耳環與戒指出自靈感源自蒲公英的Aerial Dandelion系列，美鑽巧妙化為蒲公英的絨毛，輕盈的視覺感彷彿一經吹拂就會飄起，相當生動。

▲▼ Hearts On Fire大霈,點睛品 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire大霈,點睛品 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire靈感源自蒲公英的Aerial Dandelion白K金鑽石耳環（左）1,240,000元，Starlight鑽石項鍊2,450,000元。

而大霈所戴的3克拉單鑽戒為DLight系列作品，由4個D形爪烘托主鑽，透過放大鏡可見D形中不僅鑲嵌小鑽，同時也有兩顆純手工拋光的鉑金鑲爪達到鏡面效果，讓鑽石散發極致光芒，也因4個閃亮的D字鑲爪，讓圓形明亮式切割的主鑽看起來有放大效果，且神似枕形切割美鑽，滿足追求時尚、個性單鑽戒的消費者。

▲▼ Hearts On Fire大霈,點睛品 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire大霈,點睛品 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire旁襯2顆鑽的DLight戒主鑽約1克拉約607,000元起，DLight鉑金約1克拉單鑽戒約545,000元起。

點睛品也講究單鑽戒的設計感，旗下Promessa將月老牽起情侶的紅線化為同心結系列鑽戒，於戒台繞出同心繩結造型，備有結合18K玫瑰金與白金的雙色款式，風格活潑，品牌還融入童話元素，打造「伯爵小皇冠」鑽石戒指，將璀璨小冠冕戴在手上非常夢幻。


 

▲▼ Hearts On Fire大霈,點睛品 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire大霈,點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品Promessa 18K白金玫瑰金雙色「同心結」鑽石戒指（左），18K 白金「伯爵小皇冠」鑽石戒指，價格依鑽石等級而異。（圖／點睛品提供）

►小金球串成喬治傑生葡萄珠寶　移動圓球變身新項鍊

►不怕傷了貴婦美甲！　千萬鑽石腰帶輕鬆轉換當髮飾、項鍊變胸針

關鍵字：

Hearts On Fire, 點睛品, 大霈

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

小金球串成喬治傑生葡萄珠寶　移動圓球變身新項鍊

小金球串成喬治傑生葡萄珠寶　移動圓球變身新項鍊

李敏鎬收起暖男形象　高冷臉秀LV新錶

李敏鎬收起暖男形象　高冷臉秀LV新錶

億元全美巨鑽大集合　De Beers成對鑽石超稀有

億元全美巨鑽大集合　De Beers成對鑽石超稀有

楊貴媚要范少勳脫了！　露健壯手臂、深V配珍珠長鍊帥翻 「錶王」PP並列顯示萬年曆錶贏好評　優雅錶釘紋圈超美 不怕傷了貴婦美甲！　千萬鑽石腰帶輕鬆轉換當髮飾、項鍊變胸針 瑞莎養胖重返時尚圈　最感動老公說的這句話 香奈兒電音魂爆發　彩虹色當錶上主角 陳昊森不管伯爵陀飛輪錶價格　發豪語「我賺的錢無限」鎖定送爸爸 林心如不愛媽媽牌鑽鍊　「風格不同，我愛霸氣」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面