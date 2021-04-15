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用聞的服裝秀！吳日云打造「香氣襯衫」　穿上雪松木質調超舒心

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台灣設計師品牌AUSTIN.W舉辦用「聞」的時裝秀 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌AUSTIN.W最新系列「Silhouettes 21」 選在北投久號發表，藝人黃子佼、程予希、石知田、徐鈞浩、袁子芸都是座上賓，為了表現新輪廓主題，各種廓形亮眼的服裝加上具有香氣的襯衫，打造首場用「聞」的服裝秀，亮點十足。

▲ 台灣設計師品牌AUSTIN.W 。（圖／品牌提供）

▲ 台灣設計師品牌AUSTIN.W 。（圖／品牌提供）

▲ 藝人黃子佼、程予希、石知田、徐鈞浩、袁子芸助陣台灣設計師品牌AUSTIN.W最新系列「Silhouettes 21」大秀   。（圖／品牌提供）

氣味成為此次系列的重點，品牌攜手曾與Hermès首席調香師合作的旅法調香師 ，打造了專屬AUSTIN.W的「Silhouettes 21品牌香氣」，成分選以象徵力量的大⻄洋雪松，堅毅且溫暖，更設計出具有香氣的襯衫，將天然礦石作為儲存香氣的擴香石釦子，通過使用者添加精油，散發出不同的香味。設計師吳日云表示：「因為氣味是最難感受的，也更加深層，所以通過穿衣時的香氣賦予生活儀式感，也是新輪廓的一部分。」

▲ 台灣設計師品牌AUSTIN.W 。（圖／品牌提供）

▲ 台灣設計師品牌AUSTIN.W 。（圖／品牌提供）

▲（依序）石知田與袁子芸對秀上的陣陣檀木香情有獨鐘 。（圖／品牌提供）

石知田與袁子芸也提到，在看秀時就聞到陣陣檀木香氣，恰巧兩人都偏愛木質調，所以更有感觸，還搞笑讓設計師多放一點香氣。石知田說自己的鼻子雖然沒有那麼厲害，不算是立刻能辨別香味的人，但是偏好乳木果油香氣，且會依據當天的行程來選擇適合自己的香氛。袁子芸則是對秀上男女同穿的單品很感興趣，大讚廓形立體鮮明很有趣。

▲ 台灣設計師品牌AUSTIN.W 。（圖／品牌提供）

▲ 台灣設計師品牌AUSTIN.W 。（圖／品牌提供）

▲ 台灣設計師品牌AUSTIN.W 。（圖／品牌提供）

▲服裝細節的車縫繡標、針織服裝交織出的紋理與氣味組成了新輪廓 。（圖／品牌提供）

此外，印花部分也是一大突破，這次通過電腦花版系統「MovISee」，數位資訊軟體的產出，讓人類身體的語言和擺動等經驗，藉由藝術創作重組排列出獨特數位人紋織物印花，包含服裝細節的車縫繡標、針織服裝交織出的紋理， 組成了本季的新輪廓。

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關鍵字：

台灣設計師, AUSTIN.W, 吳日云, 黃子佼, 程予希, 石知田, 徐鈞浩, 袁子芸

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