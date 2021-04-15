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不必花大錢！網傳5款「超級淡斑食物」多吃，肌膚亮起來

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▲▼5款「淡斑食物」多吃，肌膚亮起來 。（圖/翻攝自IG、Unsplash）

▲女孩們多補充富含維他命C蔬果，提升肌膚亮度。（圖／翻攝自IG/you_r_love、Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

想要養出亮白肌膚，除了做足防曬、勤美白，更可靠著吃對食物來提升肌膚透明感，網傳5款食物多吃能幫助提亮肌膚，養成不易黑的好體質。

▲▼5款「淡斑食物」多吃，肌膚亮起來 。（圖/翻攝自IG、Unsplash）

#櫻桃

櫻桃含有豐富維他命C，亮白抗氧化效果不錯，對肌膚也顯著的美容效用，新鮮櫻桃含糖、蛋白質、β胡蘿蔔素、鐵等豐富的營養。櫻桃的含鐵量為蘋果的20倍，梨的30倍，多吃可以幫助紅潤膚色，肌膚不只提亮，還能白裡透紅。

#薏仁

薏仁一直被視為排毒、美白的聖品，以中醫理論來說，生薏仁具有健脾、清熱、利濕功效，不過因為它屬於寒性食物，天生冷底體質的女生要注意，建議適量吃，更須留意懷孕和生理期不要吃。

▲▼5款「淡斑食物」多吃，肌膚亮起來 。（圖/翻攝自IG、Unsplash）

#番茄

番茄營養價值高，研究指出番茄內的茄紅素，在攝取6-8小時才會發揮效能，建議晚餐攝取，白天才能達到防曬的效果，除了美白，番茄也很容易讓人產生飽足感，讓你美白、瘦身一次達標。

#冬瓜

冬瓜內含優秀維生素C，能幫助肌膚養顏美容，微量元素鋅、鎂。鋅可以促進人體生長發育，鎂可以使人精神飽滿，氣色白淨紅潤的功效。

▲▼5款「淡斑食物」多吃，肌膚亮起來 。（圖/翻攝自IG、Unsplash）

#奇異果

含有豐富維他命C的奇異果，有水果之王之稱。所含的維他命C和維他命E不僅能美麗肌膚，而且還有不錯的抗氧化效用，能有效提白肌膚，減緩斑點和痘疤沉澱。

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關鍵字：

淡斑食物, 飲食, 提亮, 美白

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