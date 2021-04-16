「Scarlett aka公主」從資深買手到50歲出道　公開5招時尚產業生存必備技

Wazaiii 非典型美女大特企

我的美，我知道！

請和 Wazaiii 一起探尋美的多樣性，發現一個專屬於你的美。

「我以後要當......」小時候我們都在志願卡上寫下夢想、烙下狠話，長大後才漸漸明瞭，要做到「工作即興趣」原來這麼不容易；要把一件喜歡的事，做得長久、做得漂亮，原來需要這麼多堅持，和對自己的一股狠心。

本次 Wazaiii Give Me 5 單元，請到「一輩子只做過時尚這行」的時尚買手、KOL「Scarlett aka公主」。在時尚界打滾多年，從居高位、領高薪的大中華區專業經理人，到歷經乳癌，以將近50歲的「高齡」成為時尚 KOL，現在更將她深耕時尚精品、零售市場的品牌管理與採購經驗整合，在線上學習平台《哇哉上課》推出課程，教大家成為時尚買手的必備技能！

公主講起話來清清淡淡，做起事來任性執抝、穿搭風格像是直接從故事書裡信步走出，她浪漫、敏感、樂天、幸運，符合每一個童話裡「公主」的套路，乍聽是無懈可擊的人生勝利組。現在撇開你所見到的亮麗，跟著她來看五個「時尚產業生存必備技」，但請別誤會這是一篇激勵人心的追夢文章，相反的，這是一篇比現實更現實的時尚童話，你，準備好了嗎？

必備技1：抗壓力

『抗壓力是現代人必備的基本能力，但時尚業在一般人看到的華麗、輕鬆和有趣的背後，你反而要更具備抗壓力，才能呈現出你的美麗、輕鬆和有趣。』

「紓壓的方式？」

『年輕時會想辦法紓壓，現在則比較是把「壓力」放在旁邊，用生活中平凡的事情代替困在壓力中的心情，達到心靈的平衡。

以前我有一個老闆，雖然工作壓力很大，但他離開公司後，照樣去打球、吃飯、喝酒、趴踢。他說他有一個開關，下班後會有一小段時間不說話，看看電視或做一些他覺得放鬆的事情，那段時間過了，他就覺得：「好了，我可以了。」當他把工作的開關關上，剩下的就是他自己。

這個讓我印象非常深刻，我一直希望能做到這樣收放自如，但不是每個人都有辦法做得那麼徹底。現在有比較接近了，我發現年紀越大，越容易做得到。』

「進入時尚產業，是否曾經感到幻滅或失望？」

『我很好強。大學剛畢業時一心想到時尚產業工作，但面試了兩三家都沒有成功，爸媽就幫我安排了一個薪水比較好、工作穩定的文藝雜誌編輯工作。

一個月後我之前面談的公司打來，我立刻辭職，去了新工作，我爸發現後當然很生氣。所以到了新工作發現與想像中不同時，也不敢講，每天累得要命，回家倒頭就睡，但不敢讓爸爸知道這個工作那麼辛苦，我要自己撐過去，做更多的事，讓他覺得我想要「把興趣當工作」這件事，沒有選錯。』

必備技2：執著與一定程度的浪漫

『一路支持著我的，就是這個一定程度的浪漫。你要浪漫，但不能過度浪漫，對於這個行業的喜好、投入跟熱情，你要很喜歡，但不能過度喜歡。過頭的話你可能就會失去中立性，做決定時就不會那麼有建設性，可能會比較刁鑽或比較極端。

當一個採購，如果你只是講著自己的語言，無法與大眾接軌，那就沒有辦法讓品牌和大眾之間互相傳達彼此的需求。』

「如何維持這股浪漫？」

『休息，或是轉換工作跑道、轉換環境，讓自己保持新鮮感。工作第八年的時候我休息了兩年，然後又繼續工作了十年左右，因為生病才停下來。』

職涯巔峰的逆轉

「生病是指？」

『2013年跟著老公去上海工作，那時剛好所有的品牌都希望能把 Merchandising 獨立出來，所以我其實每個禮拜都會接到一線精品的工作邀約。

因為一直很興奮在洽談新工作，所以按摩師跟我講過好幾次胸部可能有硬塊，我都想說：「沒那麼倒霉吧？」我選擇忽略它。

直到它腫起來、睡覺壓到會痛，我才發現不得不面對。於是回到台灣做了檢查，在 LVMH 集團錄取通知下來的那天，我同時也接到了醫院的檢查報告：乳癌二期。本來想說治療完就可以趕快回去工作，但開完刀後發現，好像不是想像中那麼簡單。』

「這件事如何影響你的職涯？」

『當時那個工作真的是每一個在品牌工作的買手，會希望最後能走到的路，因為那是世界上最新、最大、最被看好的一個市場，但因為生病必須放棄，就覺得滿沮喪、滿可惜的。生病不僅影響到我的生活、職涯，也影響了我的性格、人生。過去我比較逞兇鬥狠、自負，我一直都知道自己的強處和弱點，知道自己擅長和不擅長的地方。』

「現在往回看，會想改掉那個『自負』嗎？」

『如果我那時能更成熟一點，也許後來的發展又會不太一樣。但是人生不可能重來，有年輕、衝動的我，才有後來的受挫以及成長。人生的每一刻我都不會覺得不需要存在，是因為那每一刻、每一分、每一秒的堆積，才造就了現在的我。』

「我就是比較奇怪」

「時尚以外，形塑美感或品味的重要因素？」

『以文字、音樂、電影等各種方式的「故事」，進入其他人的世界，帶來一些不同的衝擊，你就會不只活在自己的小小世界裡。』

「喜歡的音樂或電影類型？」

『叫自己「公主」的人應該要聽很浪漫的音樂，可是我最討厭那種大眾芭樂情歌，我喜歡 Rap、Hiphop，一點都不喜歡古典。最喜歡的導演是蓋瑞奇和昆丁，我喜歡他們的英式幽默、黑色幽默，明快的節奏、畫面、構圖我都很喜歡。

我是一個很矛盾的人，當你覺得我聰明的時候，會發現我怎麼那麼蠢？當你以為我很女生的時候，又會發現我喜歡一些中性的東西。我就是一個比較奇怪的人。』

必備技3：跳脫自我的中立性

『每個人都有自己的品味跟喜好，但在時尚產業，不論是編輯、行銷、買手......都必須以市場大眾為優先考量，把自己的喜好跟品味放在後面。這個「中立性」就是要跳脫自己，不能什麼都是照你想要的、你喜歡的。

「資深級」KOL出道

「成為 KOL 的契機？」

『生病之後在家無聊、我又愛漂亮，就開始在FB上分享每天擦什麼指甲、吃什麼餐廳、去醫院時穿什麼，因為我那時出門也只能去醫院了。穿搭這個系列很受觀迎，後來我每次去醫院，都一定要發一個「#公主醫院穿搭」。

身體狀況比較好以後，閃姐（KOL 小閃）看我在家無聊，就約我一起去活動，我才開始寫一些活動相關、時尚方面的想法。但我希望可能做得更好、更專業，能給追隨我這麼多年的粉絲更多的東西，就開始自己發攝影師、接案，跟執行經紀配合。』

當然現在作為 KOL，可以穿自己想穿的衣服，用自己的喜好來影響大眾。』

「不為品牌工作之後，為什麼還會想要自己闖蕩時裝週？」

『跟閃姐去韓國玩的時候，覺得我們好像滿適合一起旅行的，就約好了隔年的九月時裝週。好巧不巧閃姐懷孕了，如果照我本來的個性，應該就算了，但當時我就是開始有想要做更多、更好、更認真的想法。後來決定自己帶攝影師、經紀人過去。

隔很久沒有去，也覺得既熟悉又陌生，以前我是品牌的 Buyer，現在我是自媒體的身份，可以更自由的給出我的意見，或更多元化的東西。』

時尚沒有美醜

「覺得時尚有主流或非主流嗎？」

『當然有。主流與大眾是互相輪迴的，它們存在著密切的關係，反之非主流就比較小眾。』

「你覺得主流或非主流，有美或醜的地方嗎？」

『多數人覺得的「美醜」是一個社會文化的累積，是數千年來慢慢流傳下來的一些既定想法。但我不覺得有任何風格是美或醜，我覺得每一種風格都有它的特質，端看你怎麼去詮釋，只有把那個風格詮釋得好或不是那麼好，但是我從來都不說一種風格或一個商品是醜的。』

必備技4：細心

『這個工作裡的「美麗」，都是用細節堆疊出來的，所以必須要細心去跟隨以及創造那些細節。』

「你是一個細心的人嗎？」

『工作細心，生活中有時候比較少根筋，而且年紀越大，越發現自己少根筋。』

「在這麼高壓的產業裡，少根筋倒是種助益？」

『比較快樂一點。以前會覺得「一定要怎樣怎樣才行」，但隨著時間你會發現自己需要「少根筋」這個技能，雖然我們還是堅持細節跟細心，但有些東西必須要放的時候，你就必須要放，就讓它過去，反而自己跟大家都比較開心。』

必備技5：耐心

『因為要細心，所以很多事情必須要有耐心一步一步來，如果只是想要快速跨過的話，你會錯過很多精彩的事情。』

心年輕，人就年輕

「為什麼稱自己是『永遠的38歲』，而不是18歲？」

『人家一看也知道不可能18歲啦！38歲聽起來比較合理一點，但再往上我就不想要再加了。』

「38歲後開始展現出的哪個特質，是你自己最喜歡的？」

『行有餘力，對自己更了解。

年輕時總是在找喜歡的東西、找想要的東西、找自己的方向，但是到了這個年紀，你會越來越了解自己適合什麼、喜歡什麼、想要什麼，所以可以活得更有餘裕一點。』

「一個人能保持年輕的關鍵？」

『我自己是因為不想接受「變老」這件事情，所以我一直在洗腦自己，最後可能各方面就停在了我想要的那個狀態。』

「在公主的想像裡，『變老』會發生什麼事？」

『別的我都不怕，但變老我就覺得會變醜，你會感覺到容貌、身體狀態、各方面都會很赤裸的反應出年紀，會突然覺得：「哎唷！原來這就是變老，原來我真的會老。」很恐怖哈哈。』

「不管年齡為何，每個人如果假想20年後的自己，可能都會對容貌感到害怕。但如果20年前的你，看到自己是現在這樣的狀態，你還會害怕變老嗎？」

『可能就還好，真的就還好。現在想一想，以前的擔憂真的是不必要的，但，誰知道呢？你一定要這樣子走過來，才會有這些東西。』

後記

密集遇到公主，是在2020春夏的米蘭時裝週上。那是 Wazaiii 編輯第一次出征時裝週，而秀場上坐我旁邊的公主，則露出羞怯的笑容說：「代表公司來時裝週不知多少次了，這次是第一次以個人的身份參加呢！」我們兩個「新手」，就這樣以一種靦腆與忐忑之心，並肩坐齊，等待大秀開場。

幾個月後，Wazaiii 編輯意外得知公主的真實年齡時，我倒退三尺、撞到牆壁，翻身越過這堵牆後繼續驚訝。什麼？你說這位身上總是有著全場最可愛單品、穿起鮮豔服裝毫不猶豫的公主，已經逼近五十歲了是嗎？那麼當初在秀場上，公主大可不必跟著我一起靦腆呀！

抗癌七年，公主鮮少主動提起這段歷程，她就是換了一種方式，繼續留在自己熱愛的時尚產業裡。那股逆流而上的叛逆與衝勁，讓公主明明經驗老道，可以讓自己免除於因未知而帶來的焦慮，她卻選擇感受當下的情緒與張力，將每一次都視作第一次。明明身分證上的年齡數字，會和整個社會一起告訴你許多「該與不該」，公主卻選擇將這些通通拋諸腦後，穿想穿的衣服、買喜歡的東西，因為這樣最開心、最像她自己。

幫自己隨手減個20歲，一個華麗的轉身，就踏上比年輕、比貌美的迪士尼公主大賽，噢不，是時尚界 KOL 大戰。我還以為是公主內建的怪怪的、矛盾的、少根筋的特質，讓她能輕鬆駕馭一些浮誇的服裝，原來不是，而是她內心一股永遠想踏出小世界，看能不能到別人的星球玩一玩的特質，讓公主永遠看起來，比任何一個僅她一半年紀的女子還年輕。

▲ KOL「Scarlett aka 公主」將她深耕時尚精品、零售市場的品牌管理與採購經驗整合，在線上學習平台《哇哉上課》推出課程，教大家成為時尚買手的必備技能！

Bags：Kate Spade

◎Photo Via：Anewchen, INSTAGRAM

◎Video Via：YOUTUBE

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