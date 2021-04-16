Jennie迷上「水果裝」又Q又辣太逼人！來自這個平價品牌千元就可入手

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie不光只有「人間香奈兒」封號，經常穿著香奈兒或各大精品服裝亮相，同時Jennie私下的穿搭也相當有個人風格，分享的私服經常成為女孩們的目標。近期Jennie迷上了「水果裝」，把草莓、櫻桃通通穿上身，又辣又Q超逼人，而原來這些服裝都是來自這個平價美國品牌！

▲Jennie於IG限時動態裡穿著「草莓裝」。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、OMIGHTY官網）

Jennie早先在IG限時動態上替同團成員Rose宣傳新歌，親自翻唱一小段，當時Jennie身上穿著一件粉色貼身上衣，上頭佈滿了草莓圖案，加上微微的透視效果，相當符合Jennie本身的甜辣氣質；緊接著Jennie近日又貼出了一組對鏡自拍，身上的櫻桃圖案上衣也超搶眼，立馬被粉絲們瘋狂敲碗，原來這兩套「水果裝」都是來自美國平價品牌「O-MIGHTY」。

▲Jennie馬上又穿上了同品牌另一款「櫻桃裝」。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

來自美國的小眾時尚品牌O-MIGHTY相當受到年輕歐美女孩們歡迎，連知名歌手Miley Cyrus、Ariana Grande、超模Cara Delevingne都是愛好者，以童趣風格、繽紛鮮豔、帶點超現實、迷幻的元素組成，俏皮可愛的同時亦著重展現女性體態，凸顯身材的剪裁為其特色，且在價格上算是非常親民，像是Jennie穿的草莓、櫻桃上衣，售價約在50塊美金上下，換算成台幣約一千多元，小資女孩也能無負擔入手。

▲Jennie最新貼文中穿著的花朵水鑽背心也來自O-MIGHTY。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



而Jennie最新貼文中與朋友們在戶外踏青，身上所穿著的花朵水鑽小背心亦是來自O-MIGHTY，可以說Jennie近期是完全迷上了這個小眾品牌。

►貝克漢穿了歐陽娜娜去年的花襯衫 駕近千萬元海神名車無懸念大勝

►徐玄IG出面感激不忘放火燒大家 身上唯美提花上衣竟千元有找