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小腿會變粗？常見的「跳繩減肥」5大迷思　其實有助瘦小腿

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▲▼跳繩減肥的5大真相。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲想靠跳繩減肥先釐清錯誤觀念。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、IG@babebani

說到減肥，很多人第一個想到的運動都是跑步，但其實有個運動跟跑步一樣方便，且燃脂效果比慢跑還要好，那就是跳繩！近來網上也開始流行靠跳繩減肥，但也有不少人對跳繩有著錯誤觀念，像是小腿會變粗、空腹跳效果更好？想要靠跳繩減脂瘦身，先來了解以下常見的5大迷思，才能健康瘦出好身材。

▲▼跳繩減肥的5大真相。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃跳繩會使腿變粗？

其實跳繩反而有助於瘦小腿，而跳繩完「看起來」小腿變粗了，是因為因爲長時間直立運動，使得血液更多往下肢匯聚，腿部肌肉充血後，在視覺上就會感覺小腿變粗了。只要跳繩後好好做好拉伸運動、按摩，加速腿部循環，幫助肌肉消腫。

＃跳繩隨處都可跳？

最好避免在水泥、磁磚或石頭路等硬地面上跳繩，容易使膝蓋受傷，為了保護關節，建議可在較軟、有彈性的橡膠地面、草地或運動跑道等地面上跳繩，且可搭配有有緩衝減震的運動鞋，跳繩時也要留意姿勢是否正確。

▲▼跳繩減肥的5大真相。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃空腹跳繩效果更好？

空腹跳繩可能有利於脂肪消耗，但容易有低血糖的風險，會有頭暈目眩、手腳發軟等狀況，建議在做之前，至少吃一點食物，比如一根香蕉或是一些小點心小餅乾。

▲▼跳繩減肥的5大真相。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃人人都適合跳繩？

體重基數過大、BMI超過25的人或者膝關節不好的人不適合跳繩減肥，因為跳繩對於膝蓋、髖關節、腳環等關節的衝擊力較大，容易造成損傷，建議可先已游泳或橢圓機將體重減下來之後，再考慮跳繩。

＃跳繩還能幫助增高？

很多人都聽說過跳繩有助於增高的說法，這個說法沒錯，但是對於生長中的孩子有用，對於骨骼已經閉合的成年人來說，則沒有這個效果。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 跳繩, 運動, 真相, 小知識, 迷思, 錯誤觀念, NG

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