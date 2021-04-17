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韓妞都在瘋的減肥飲品「狐狸茶」　消水腫很有效！在家DIY超簡單

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編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

近期韓國女生之間有一款健康減肥飲品相當熱門，那就是這款「狐狸茶」，於當地的商店銷量非常好，不只能有效消水腫，還能幫助身體排毒、增加飽足感並調節食慾，能讓體重控制變得更輕鬆，搭配減肥運動計畫更能達到事半功倍的效果，然而這款「狐狸茶」其實也可以自己在家DIY製作簡單版本，以下一起來看看。

「狐狸茶」是由TEA:treat推出的飲品，其實內容物和狐狸沒什麼關係，狐狸茶的配方大約是紅豆水＋南瓜水以7:3的比例調成，口味上十分清爽，能喝到南瓜甜甜的味道與紅豆的香氣，很好入口又有助減肥。

由於在台灣比較難買到，大家也可以試著自己DIY，將紅豆水與南瓜水分別煮好後再依照比例調配：

紅豆水的部分作法，先將紅豆加冷水浸泡約30分鐘後，直接將整鍋煮到滾，再大概悶煮15分鐘左右，待稍微冷卻沉澱後，再取上層較清澈的「紅豆水」即可，剩下的紅豆不用浪費，可以另外煮成紅豆湯。其中富含的鉀離子，其利水的功效能有效消水腫，並能帶動身體循環。

▲韓妞瘋狐狸茶 。（圖／翻攝自IG）

南瓜水的部分也大同小異，將南瓜削皮、切塊後放入鍋中加水蓋過表面，大火煮滾後再用小火燉煮15分鐘左右，接著再濾出「南瓜水」即可。豐富的膳食纖維，能幫助腸道蠕動、緩解便秘，同時維他命B還能提神與增強抵抗力。

▲韓妞瘋狐狸茶 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

韓妞, 狐狸水, 紅豆水, 南瓜水, 減肥, 瘦身, 減肥飲品

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