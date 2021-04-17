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潛水錶更薄、日期凸鏡改內嵌防撞　TAG Heuer魔鬼藏在細節裡

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▲▼TAG Heuer,Tudor 。（圖／公關照）


▲TAG Heuer藍面Aquaracer Professional 300米自動腕錶，99,300元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶當道，TAG Heuer（泰格豪雅）招牌潛水錶Aquaracer系列於今年強勢回歸，傳承自品牌1983年原創款的12刻面錶圈等經典元素，同時人體工學與美感全面升級，例如錶殼更纖薄、單向旋轉錶圈更易於旋轉、日期窗的凸面鏡改為內嵌放大鏡、可調整長度鍊帶等，雖然價格較舊款漲約一成，但精緻細節誘錶迷出手。

▲▼TAG Heuer,Tudor 。（圖／公關照）▲▼TAG Heuer,Tudor 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer綠面Aquaracer Professional 300米自動腕錶（左）99,300元，錶背有潛水頭盔與網紋裝飾。
 

TAG Heuer新一代Aquaracer Professional 300米系列首波共推4款水平紋裝飾、各為黑、藍、銀白與綠色面盤的錶徑43mm男錶，以及黑、白與藍色波浪紋面盤的錶徑36mm女錶，另有一只隱藏版為復刻自1978年品牌第一只潛水錶Heuer Ref.844的限量錶。

▲▼TAG Heuer,Tudor 。（圖／公關照）▲▼TAG Heuer,Tudor 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer錶徑36mm Aquaracer Professional 300米自動腕錶（左）109,400元，9月上市的Aquaracer Professional 300米自動腕錶Ref. 844復刻版143,000元。
 

Aquaracer Professional 300米系列革新之處為錶耳縮短、錶殼更薄讓佩戴更舒適，TAG Heuer同時為陶瓷錶圈增設凹槽設計以便於操作旋轉，而面盤上的時標改為八角形，搭配加寬時針更容易閱讀，錶背則有潛水頭盔與網狀紋圖案，一切細膩設計都兼顧美感與功能性。

▲▼TAG Heuer,Tudor 。（圖／公關照）

▲Black Bay Fifty-Eight 18K是首款以18K金材質打造錶殼並配透明底蓋的帝舵潛水錶，534,500元。（圖／帝舵表提供）
 

帝舵表（Tudor）今年也為潛水錶下足功夫，發表第一款選用18K金製作錶殼、亦是首款配備透明底蓋的潛水錶Black Bay Fifty-Eight 18K（碧灣1958型18K），搭配當紅的綠色面盤與錶圈，而錶徑為39mm，是一款男、女都能駕馭的時髦潛水錶。

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, Tudor, 帝舵表

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