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「3星座」喜歡卻愛裝作不在意　天秤有偶包、獅子絕不主動示愛

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▲▼星座。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲喜歡卻愛裝作不在意，容易把好的對象往外推。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Amber

許多人戀愛喜歡丟直球對決，愛上了就直接表白，但有些星座個性悶騷，又或是因為自尊心作祟，喜歡反而裝作不在乎，口不對心總讓旁人為他捏把冷汗，3個星座愛糾結，絕不主動示愛，看看有誰進榜呢？

▲▼星座。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第3名 獅子座

獅子座的人自尊心特別強，很要面子，談戀愛時也不例外，喜歡站在主導地位，面對喜歡的人，獅子絕不會主動告白，他喜歡反而會裝作不在乎，有時候喜歡擺出高傲的姿態只是因為他糾結，總是容易錯過自己的愛情。

▲▼星座。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第2名 天秤座

天秤座個性悶騷，喜歡一個人總是放在心裡不表達，狂演內心戲，真的遇到愛的人只會在旁邊默默守候，絕不會主動靠近，甚至連對方主動接近，他更會裝作不在意。所以天秤座雖然追求者眾多，但是能夠順利脫單的沒幾個，天秤就是這種典型越喜歡越不在意的類型。

▲▼星座。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第3名 處女座

處女座是出了名的刀子口豆腐心，越是喜歡你，越是不在意，即便內心很在意但卻也是很嘴硬，遇到喜歡的人，處女總喜歡把自己偽裝起來，給人一種滿不在乎的感覺，讓人無法主動靠近，剛萌芽的感情很容易無疾而終。

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