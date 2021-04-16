LOEWE巨可愛鳳梨、草編包開箱！ Paula’s Ibiza系列3大必敗　月亮圓虧也超美

▲LOEWE以絢爛的海島氣息，帶來專屬夏日的 Paula’s Ibiza系列。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

夏日熱浪預備備，LOEWE Paula’s Ibiza系列再度以絢爛的海島氣息，帶來了滿滿的度假氛圍，炫目的印花、品牌經典迷人草編，以及令女孩們無法招架、可愛爆棚的水果、貝殼包，不能出國也沒關係，《ET FAHION》今天就搶先開箱系列必看3大亮點，一起感受LOEWE海島假期的迷人風情。

亮點1. 動物與月亮圓缺

▲鸚鵡、蜥蜴、伊比薩島風景，以及月亮盈缺印花都成為系列亮點。（圖 / 記者王蓁蓁攝，以下同。）

LOEWE Paula’s Ibiza系列以西班牙伊比薩島（Ibiza）大自然為主題的印花注入，有著鮮豔羽毛的鸚鵡被勾勒在服飾與包款，在簡單輪廓的肩背包、水桶包透出夏日的繽紛絢爛 ; 包口的束帶被蜥蜴印花布滿的全新Basket手袋，就連中央皮革也染上了絕美的海軍藍色 ; 伊比薩島風情萬種的迷人風景營造出度假氛圍 ; 浪漫的月亮盈缺印花則為系列增添一股神秘詩意。

亮點2. 草編包

▲變奏的草編包被賦予全新元素。

品牌經典的草編包迎來全新樣貌，不容忽視的精湛工藝，讓每款編織手袋都獨一無二，黑白交織的Basket方形草編包，編織細節令人眼睛為之一亮 ; 天然草編肩背包的黃色波浪皺摺，讓包款在簡約設計依舊活力十足，小巧模樣簡直太適合女孩們的春夏穿搭，內容量很足，一點都不廢 ; 布滿層層堆疊草編流蘇的肩背包，療癒模樣展現隨興又充滿特色的度假風格。

亮點3. 鳳梨與貝殼

▲巨可愛鳳梨包令人無法招架，辣模Kiwi也搶先背上。

時尚辣模Kiwi（李涵）身上巨可愛的黃色鳳梨包也是本季焦點，天然纖維搭配小牛皮、與棕櫚葉打造，再綴上LOEWE標誌性的立體Logo，瞬間收服女孩們的心，另外也有紅色鳳梨包可以選擇，更推出Q到不行的迷你款，存心讓人無法招架，迷你鳳梨包放眼望過去感覺真的裝不下什麼，但也沒關係，畢竟對女孩來說沒什麼比「裝可愛」更重要。

▲LOEWE將浪漫的貝殼圖樣融入小皮件。

除了包款，時尚迷們最關注的小皮件們，LOEWE 也在Paula’s Ibiza系列將浪漫的貝殼圖樣，以品牌經典的鑲嵌拼皮工藝巧妙融入，淋漓盡致的展露夏日海島的度假氛圍。

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