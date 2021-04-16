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GUCCI世紀聯手BALENCIAGA太有看頭！爆款手袋誕生、背景歌單被網讚爆

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記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

數日前網路上驚傳GUCCI將與BALENCIAGA（巴黎世家）推出聯名，震驚時尚圈，而此消息已於GUCCI昨晚發表的最新時裝秀《詠嘆調ARIA》得到證實，雙方真的聯名了！恰逢GUCCI創立100週年，創意總監Alessandro Michele用上渾身解數，從過往經典中汲取寶藏，並發揮其對潮流的強大影響力，不只大肆慶祝一世紀，更是為創下另一個驚人的百年而揭開序幕，以下就來看看本季的重點：

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

GUCCI X BALENCIAGA

GUCCI《詠嘆調ARIA》時裝秀上最具話題性的焦點就是兩大品牌的重磅聯名，民眾早在開秀前就已被洩露的消息撓的心癢癢，Alessandro Michele這次藉由好朋友BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia的幫助，將BALENCIAGA的叛逆與前衛挹注GUCCI。

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

雙方的合作不只是露骨地用重疊的LOGO呈現，讓BALENCIAGA的Monogram直接覆蓋在GUCCI的雙G老花上，或與GUCCI的字母交錯出現，此概念運用於眾多服裝的表面以及包款設計上，包括佈滿BALENCIAGA的GUCCI賈姬包、印上GUCCI經典老花的BALENCIAGA沙漏包，絕對是時尚迷必搶款；除此之外，BALENCIAGA的影子亦可於多套西裝上，略顯誇張的肩膀線條與沙漏腰線看出，從細節處展現兩方結合的成果。

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調 。（圖／品牌提供）

汲取Tom Ford過往的特質

設計師Tom Ford 曾於90年代引領GUCCI起死回生、大放異彩，其善於描繪性感輪廓特質，也被Alessandro Michele移植進百年大秀，透過透視蕾絲、華麗羽毛袖、和帶點情色意味的皮革胸甲呈現，並復刻再現Tom Ford的經典紅絲絨西裝造型。

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調 。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

馬術元素貫穿

《詠嘆調ARIA》系列裡可看見大量的馬術元素貫穿，模特兒們紛紛戴上馬術頭盔，或抱或拎的自然姿態彷彿置身馬術場，而大腿拉澎的馬術裝造型更是直白，另外，經典的馬銜鍊扣飾化身為巨大的腰封、皮革束帶、胸甲、馬鞭元素也頻繁出現。

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調 。（圖／品牌提供）

手袋、配件

此系列多達94套Look，手袋部分數量亦非常多，不光是延伸熱門包款，包括GUCCI的賈姬包、1955或是BALENCIAGA的沙漏包，本季還出現了竹節元素、馬糧袋造型的水桶包、簡約的馬鞍包，而最吸睛的則是獵奇的「心臟包」。

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

▲ＧＵＣＣＩ詠嘆調。（圖／品牌提供）

背景音樂歌單被網友讚爆

GUCCI《詠嘆調ARIA》約15分鐘的影片於社群上播送後，許多網友第一時間都讚嘆道：「歌曲選得太好」、「音樂與服裝超搭」、「求完整歌單！」Alessandro Michele使用了多首歌詞中含有「GUCCI」詞彙的歌曲，乘上了時下風靡的嘻哈浪潮，多元曲風也包含了迷幻電子、浪漫女聲⋯⋯並與畫面互相配合，相當衝擊感官。

【GUCCI 《詠嘆調ARIA》Soundtrack混音】

Lil Pump ‘Gucci Gang’
(B. Murray/G. Garcia/G. G. Nealy)

Rick Ross feat. Future ‘Green Gucci Suit’
(R. Ross/A. Stewart/N. Wilburn/D. Hayes)

Bhad Bhabie ‘Gucci Flip Flops (feat. Lil Yachty)’
(M. McCollum/L. Jae/I. Whitlow/J. Muhammad/L. Porter/D. McCorkell/D. Bregoli/S. Gloade/J. Lowe)

Mier ‘Gucci On My Bag’

Die Antwoord, Dita Von Teese ‘Gucci Coochie’
(A. Du Toit/W. Jones/J. Nobrega/L. Muggard/Dita Von Teese)

Vitalic, feat. David Shaw and The Beat ‘Waiting For The Stars’
(P. Arbez/D. Shaw/J. Garraud)

►GUCCI驚傳與BALENCIAGA聯名！將在此時揭曉真偽，網：太瘋狂

►華莎換新歡手袋開心到頂在頭上　吳速玲撞了同款POCKET包背去嗑小吃

關鍵字：

GUCCI, BALENCIAGA, 聯名, Aria, 詠嘆調, 時裝秀

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