GUCCI世紀聯手BALENCIAGA太有看頭！爆款手袋誕生、背景歌單被網讚爆

記者王則絲/台北報導 圖/品牌提供

數日前網路上驚傳GUCCI將與BALENCIAGA(巴黎世家)推出聯名,震驚時尚圈,而此消息已於GUCCI昨晚發表的最新時裝秀《詠嘆調ARIA》得到證實,雙方真的聯名了!恰逢GUCCI創立100週年,創意總監Alessandro Michele用上渾身解數,從過往經典中汲取寶藏,並發揮其對潮流的強大影響力,不只大肆慶祝一世紀,更是為創下另一個驚人的百年而揭開序幕,以下就來看看本季的重點:

GUCCI X BALENCIAGA

GUCCI《詠嘆調ARIA》時裝秀上最具話題性的焦點就是兩大品牌的重磅聯名,民眾早在開秀前就已被洩露的消息撓的心癢癢,Alessandro Michele這次藉由好朋友BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia的幫助,將BALENCIAGA的叛逆與前衛挹注GUCCI。

雙方的合作不只是露骨地用重疊的LOGO呈現,讓BALENCIAGA的Monogram直接覆蓋在GUCCI的雙G老花上,或與GUCCI的字母交錯出現,此概念運用於眾多服裝的表面以及包款設計上,包括佈滿BALENCIAGA的GUCCI賈姬包、印上GUCCI經典老花的BALENCIAGA沙漏包,絕對是時尚迷必搶款;除此之外,BALENCIAGA的影子亦可於多套西裝上,略顯誇張的肩膀線條與沙漏腰線看出,從細節處展現兩方結合的成果。

汲取Tom Ford過往的特質

設計師Tom Ford 曾於90年代引領GUCCI起死回生、大放異彩,其善於描繪性感輪廓特質,也被Alessandro Michele移植進百年大秀,透過透視蕾絲、華麗羽毛袖、和帶點情色意味的皮革胸甲呈現,並復刻再現Tom Ford的經典紅絲絨西裝造型。

馬術元素貫穿

《詠嘆調ARIA》系列裡可看見大量的馬術元素貫穿,模特兒們紛紛戴上馬術頭盔,或抱或拎的自然姿態彷彿置身馬術場,而大腿拉澎的馬術裝造型更是直白,另外,經典的馬銜鍊扣飾化身為巨大的腰封、皮革束帶、胸甲、馬鞭元素也頻繁出現。

手袋、配件

此系列多達94套Look,手袋部分數量亦非常多,不光是延伸熱門包款,包括GUCCI的賈姬包、1955或是BALENCIAGA的沙漏包,本季還出現了竹節元素、馬糧袋造型的水桶包、簡約的馬鞍包,而最吸睛的則是獵奇的「心臟包」。

背景音樂歌單被網友讚爆

GUCCI《詠嘆調ARIA》約15分鐘的影片於社群上播送後,許多網友第一時間都讚嘆道:「歌曲選得太好」、「音樂與服裝超搭」、「求完整歌單!」Alessandro Michele使用了多首歌詞中含有「GUCCI」詞彙的歌曲,乘上了時下風靡的嘻哈浪潮,多元曲風也包含了迷幻電子、浪漫女聲⋯⋯並與畫面互相配合,相當衝擊感官。

【GUCCI 《詠嘆調ARIA》Soundtrack混音】

Lil Pump ‘Gucci Gang’

(B. Murray/G. Garcia/G. G. Nealy)

Rick Ross feat. Future ‘Green Gucci Suit’

(R. Ross/A. Stewart/N. Wilburn/D. Hayes)

Bhad Bhabie ‘Gucci Flip Flops (feat. Lil Yachty)’

(M. McCollum/L. Jae/I. Whitlow/J. Muhammad/L. Porter/D. McCorkell/D. Bregoli/S. Gloade/J. Lowe)

Mier ‘Gucci On My Bag’

Die Antwoord, Dita Von Teese ‘Gucci Coochie’

(A. Du Toit/W. Jones/J. Nobrega/L. Muggard/Dita Von Teese)

Vitalic, feat. David Shaw and The Beat ‘Waiting For The Stars’

(P. Arbez/D. Shaw/J. Garraud)

