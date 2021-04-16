亮・珠寶／Dior玫瑰重量級寶石坐鎮　旋開花朵手鐲變時計

記者陳雅韻／台北報導

玫瑰是Dior創辦人迪奧先生最鍾愛的花卉，因為從位於諾曼地Granville的童年花園，到母親盡心照顧的玫瑰花園，都讓他留下美好而深刻的回憶，因此將玫瑰帶入高級時裝界，也啟發了Dior Joaillerie珠寶藝術總監Victoire de Castellane，創作由54款絢爛玫瑰珠寶組成的RoseDior系列，今起至20日與其他歷年招牌之作共同在台展出，總價值約新台幣40億元。

▲RoseDior Vert Cinabre鳶形切割祖母綠鉑金鑽石項鍊（中）34,000,000元。（圖／BRIGITTE NIEDERMAIR攝）





▲Dior玫瑰珠寶用色大膽，選用帕拉伊巴碧璽鑽石、藍綠色碧璽與鑽石。（圖／BRIGITTE NIEDERMAIR攝）

Victoire de Castellane用色向來大膽，於全新的RoseDior系列再度顛覆大眾對玫瑰的想像，除了傳統的紅色、粉色，在她的創作中何色彩的玫瑰都有其可能性，例如將湛藍的帕拉伊巴碧璽、祖母綠作為盛開花朵的主色調，而每一朵綻放玫瑰中央必定有一顆重量級的主石坐鎮聚焦。

▲Dior RoseDior Blanc Titane 鑽石項鍊，主墜可拆下作為胸針，51,000,000元。（圖／Dior提供，以下同）





▲Dior RoseDior Rose Garance 粉紅藍寶石鑽石可調節式項鍊，7,100,000元。

▲主石為8.17克拉枕型切割馬達加斯加藍寶石的Dior RoseDior Bleu Outremer項鍊，41,000,000元。



除了姿態優美的玫瑰吸睛，RoseDior項鍊與耳環旁襯的枝葉造型同樣精彩，帶刺的花莖蜿蜒繞成圈維妙維肖，當中一條飾有黃金葉片的玫瑰金項鍊搭配遍撒鑽石星塵的玫瑰花苞，可將主墜轉化作胸針佩戴；另有紅寶石項鍊可變成一條手鍊，或採可調節設計讓花朵可變換在項鍊上的位置，更令人驚喜的Dior是打造多款神秘錶，旋開玫瑰即顯露時間，一件作品有2種風貌，格外討喜。

▲主石為3.03克拉枕形切割莫三比克紅寶石的RoseDior Rouge de Chine 紅寶石鑽石戒指（左）27,000,000元，RoseDior Vert Cinabre 祖母綠鉑金鑽石耳環13,500,000元。





▲RoseDior Rose Hélios 鑽石粉紅藍寶石手鐲神秘錶，旋開玫瑰即顯露時間， 24,000,000元。



有別於Dior以具象呈現玫瑰美態，Chaumet則以雕塑手法詮釋靈感源自陸蓮花的全新珠寶Éclosion de Chaumet與Esquisse de Chaumet系列，運用鏤空線條或拼接不同顏色的寶石，讓花型珠寶不僅繽紛也更有個性。

▲主石是3.33 克拉沙弗萊石Chaumet É closion de Chaumet 18K 金戒指（左）4,567,000元，鑲嵌2 顆各3.08克拉和2.78克拉的橢圓形藍寶石的Esquisse de Chaumet耳環6,942,000元。（圖／Chaumet提供，以下同）



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