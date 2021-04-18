fb ig video ETtoday search mobile

「直筒牛仔褲」萬年百搭！快速遮肉又有挑高感　輕鬆製造逆天長腿

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲直筒牛仔褲搭配法。（圖／dappei提供）

文／Dappei

每天選擇服飾搭配之前，除了考量到流行性與和諧度問題之外，具有修飾剪裁效果的衣服版型，更是打造理想穿搭必備的幕後功臣，偶爾不妨對著鏡子檢視自己身材完美與不完美的地方，像是腰、臀、腿經常都是許多女生最在意的部位，如果希望透過裙款或褲子來增加修飾感的話，推薦選擇萬年百搭的直筒牛仔褲與 3 款上衣混搭，讓你快速遮肉同時打造挑高顯瘦的迷人線條。

+ TEE

衣櫃裡必備短袖 TEE 不分四季皆可穿著，好搭配的款式讓人無腦也能穿出休閒氣息，選搭字母、坑條 TEE 加上直筒牛仔褲，並運用上衣內紮的小技巧，不僅能調整身形還能製造逆天長腿。

▲直筒牛仔褲搭配法。（圖／dappei提供）

▲上衣內紮讓腿更修長。（圖片來源

▲直筒牛仔褲搭配法。（圖／dappei提供）

▲上衣內紮讓腿更修長。（圖片來源

+ 襯衫

喜歡簡單風格的女孩們，想在出遊或者踏青時營造輕鬆感的穿著，推薦以成套牛仔裝呈現舒適印象，以牛仔襯衫夾克與直筒牛仔褲混搭，俐落褲款剪裁為臀部和大腿瞬間顯瘦，使整體看起來既不隨便還可呈現率性個性。

▲直筒牛仔褲搭配法。（圖／dappei提供）

▲牛仔襯衫夾克與直筒牛仔褲混搭呈現率性個性。（圖片來源

▲直筒牛仔褲搭配法。（圖／dappei提供）

▲白色款式帶清新感，穿出不同風格。（圖片來源

+ 外套

平時上班經常以裙裝展現幹練造型嗎？當想換換衣著口味嘗試換上寬褲管版型直筒牛仔褲提升知性優雅氣質，上身只要融入西裝外套或長版風衣混合，便能突顯令人為之一亮的成熟大人味。

▲直筒牛仔褲搭配法。（圖／dappei提供）

▲選擇長版西裝外套。（圖片來源

▲直筒牛仔褲搭配法。（圖／dappei提供）

▲長版風衣也搭。（圖片來源

Dappei 結語：

還在思考如何透過服飾來修飾理想身形嗎？不論是上衣、外套或褲款，不同剪裁設計皆有不一樣的造型功用，像是直筒牛仔褲便是能讓下半身線條，立即擁有顯瘦挑高感的修飾單品，結合 3 款上衣搭配讓天天穿出與眾不同的時髦 Look 。

文字編輯：Layla Chen

牛仔褲怎麼挑？遵循不同種類挑選法則，緊身、直筒、喇叭、寬管牛仔褲都能找到最適合自己的那件！

誰說一定要多層次才能遮肉？「微胖女生」的 5 招春夏顯瘦穿搭術，讓你穿少少也能視覺 -5 公斤！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 牛仔褲, 直筒, 版型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

現在知道也不嫌晚！日本大創、誠品「隱藏版神物」　49元起打包回家

現在知道也不嫌晚！日本大創、誠品「隱藏版神物」　49元起打包回家

星巴克4／19起連續3天買一送一　「每日限時」鎖定聰明買

星巴克4／19起連續3天買一送一　「每日限時」鎖定聰明買

張柏芝夢幻星空裙撞衫楊冪！「差一個細節」輸了　網：仙女對決

張柏芝夢幻星空裙撞衫楊冪！「差一個細節」輸了　網：仙女對決

許曦文、IU愛用！3款「開架乳霜」保濕抗老包辦　1500內就能入手 Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便 《驅魔麵館》金世正身材藏超久！低胸中空裝、美背洗版大解放 BoA寶兒圓圓臉不見了！三餐都吃白粥瘦到兩頰凹陷　網驚：像40歲 35歲朴敏英私服美照連發！「白裙透出S曲線」　網：根本少女 短髮也有美美造型！輕鬆3步驟就能綁出花式公主頭 日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面