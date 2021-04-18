「直筒牛仔褲」萬年百搭！快速遮肉又有挑高感　輕鬆製造逆天長腿

文／Dappei

每天選擇服飾搭配之前，除了考量到流行性與和諧度問題之外，具有修飾剪裁效果的衣服版型，更是打造理想穿搭必備的幕後功臣，偶爾不妨對著鏡子檢視自己身材完美與不完美的地方，像是腰、臀、腿經常都是許多女生最在意的部位，如果希望透過裙款或褲子來增加修飾感的話，推薦選擇萬年百搭的直筒牛仔褲與 3 款上衣混搭，讓你快速遮肉同時打造挑高顯瘦的迷人線條。

+ TEE

衣櫃裡必備短袖 TEE 不分四季皆可穿著，好搭配的款式讓人無腦也能穿出休閒氣息，選搭字母、坑條 TEE 加上直筒牛仔褲，並運用上衣內紮的小技巧，不僅能調整身形還能製造逆天長腿。

▲上衣內紮讓腿更修長。（圖片來源）

▲上衣內紮讓腿更修長。（圖片來源）

+ 襯衫

喜歡簡單風格的女孩們，想在出遊或者踏青時營造輕鬆感的穿著，推薦以成套牛仔裝呈現舒適印象，以牛仔襯衫夾克與直筒牛仔褲混搭，俐落褲款剪裁為臀部和大腿瞬間顯瘦，使整體看起來既不隨便還可呈現率性個性。

▲牛仔襯衫夾克與直筒牛仔褲混搭呈現率性個性。（圖片來源）

▲白色款式帶清新感，穿出不同風格。（圖片來源）

+ 外套

平時上班經常以裙裝展現幹練造型嗎？當想換換衣著口味嘗試換上寬褲管版型直筒牛仔褲提升知性優雅氣質，上身只要融入西裝外套或長版風衣混合，便能突顯令人為之一亮的成熟大人味。

▲選擇長版西裝外套。（圖片來源）

▲長版風衣也搭。（圖片來源）

Dappei 結語：

還在思考如何透過服飾來修飾理想身形嗎？不論是上衣、外套或褲款，不同剪裁設計皆有不一樣的造型功用，像是直筒牛仔褲便是能讓下半身線條，立即擁有顯瘦挑高感的修飾單品，結合 3 款上衣搭配讓天天穿出與眾不同的時髦 Look 。

文字編輯：Layla Chen

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