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慵懶寬鬆不等於邋遢！跟韓妞學「三明治穿搭法」回頭率超高

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲韓妞UNETINE穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

很多人都會認為慵懶寬鬆就是很日常休閒感，但其實只要在搭配上花一點小巧思，慵懶也可以很時尚！這次要跟著韓妞 UNETINE 學穿搭，運用不同單品做變化，打造回頭率超高的時尚穿搭，現在就跟著搭編一起來學習吧！

同色系運動套裝

要怎麼將運動套裝穿的時尚？除了同色系的選擇，配件的搭配也非常重要！想要延續著運動風格讓整體更完整，可以搭跳色的棒球帽讓視覺更加亮眼，若要讓運動套裝有不一樣的感覺，則可以搭配項鍊讓穿搭更有細節，小小的亮點就能夠為時尚感大大的加分。

▲韓妞UNETINE穿搭。（圖／dappei提供）

▲韓妞UNETINE穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

美式文字寬鬆Ｔ

避免寬鬆Ｔ變得過於慵懶，有兩個秘訣必須記住！一是整體配色的選擇，能夠同色由淡轉濃搭配最好，但如果不太懂如何配色，可以選擇全身同色系最不會出錯；另外是配件絕對不能少，因為少了亮點就會減弱時尚感。

▲韓妞UNETINE穿搭。（圖／dappei提供）

▲韓妞UNETINE穿搭。（圖／dappei提供）

▲韓妞UNETINE穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

正裝反轉魅力

UNETINE 第三種風格搭編真的超愛！運用正裝單品西裝外套和襯衫搭配寬版的下身，讓風格碰撞出具有強烈個性且有態度的時尚味道，想要不出錯穿出正裝反轉魅力，一個小秘訣是衣服和鞋子的色系必須相同，運用三明治穿搭法，輕鬆將正裝反轉穿的好看！

▲韓妞UNETINE穿搭。（圖／dappei提供）

▲韓妞UNETINE穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

一個人會同時擁有不同個性，當然穿搭也要跟著多變才行！大膽嘗試不同風格，才能在嘗試的過程中發現什麼風格最適合自己，將適合的留下不適合的拋開，一點一滴擁有真正屬於自己的百變魅力！

文字編輯：Dora

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 韓系

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