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跪求量產！超療癒「水母圖釘」半透明逼真破表　吸在牆上太可愛

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編輯／Ann

上圓下尖的「圖釘」是廣大辦公人士的好朋友，若是厭倦了圖釘的外觀總是毫無新意，義大利創意工作室Fabio Verdelli 最近打造了一款「水母圖釘」，沒聽錯，就是將水母與圖釘相結合，保留水母療癒軟Ｑ的外型，輕輕釘在牆上時，就好像水母寶寶吸附而上，可愛模樣受到廣大網友熱議。

創意工作室Fabio Verdelli 曝光了最新作品「水母圖釘」，由設計師Minjuan Yao操刀，靈感就來自柔軟且半透明的水母，設計師表示：「因為水母會刺痛人，圖釘也是。」如此可愛的聯想，完美還原了水母軟Ｑ的模樣，「水母圖釘」的上方呈現出淺淺的粉色，隨著多隻觸手慢慢變成半透明狀，逼真程度毋庸置疑，光是外觀就十分療癒人心。

▲▼水母圖釘 。（圖／翻攝自IG）

▲水母圖釘好像微型海底世界。（圖／翻攝自IG）

只要從上端拿起「水母圖釘」就不會被刺傷，輕輕朝著平面釘下時，會發現水母的觸手仿佛真的有彈性一般，朝內縮起，就宛如水中世界悠遊的小水母，只是現在被釘在了牆上，無論近看遠看都十分可愛。

哪怕不使用時，多隻水母圖釘存放在盒子內，也好像微型的海底世界，為生活創造許多創意，據了解，目前這款水母圖釘僅是創意發想，目前還未有開賣消息，不過也已經療癒了大批網友。

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關鍵字：

水母, 圖釘, 義大利, 設計, 工作室, Fabio Verdelli , Minjuan Yao

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