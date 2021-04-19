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春天快來學「好感穿搭術」！襯衫、針織、洋裝必備　再用小細節大加分

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲春天好感穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

很多人都說第一眼的感覺很重要，想要給人帶來好印象，有 80% 可以努力，那就是在穿搭上下一點功夫，學會這次搭編介紹的好感女孩穿搭，為自己一點一滴累積好人緣吧！

柔軟針織加粉嫩色彩

粉嫩色彩能夠為人帶來好心情，搭配柔軟的材質展現多一點女人味，透過紮衣小技巧，讓身材比例展現長腿視覺，簡單的搭配也能夠散發吸睛的視覺，簡約的舒適感就是好感女孩很重要的關鍵！

▲春天好感穿搭。（圖／dappei提供）

▲春天好感穿搭。（圖／dappei提供）

▲春天好感穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

白色襯衫清新感滿分

透過大量的白色視覺打造亮眼的清新感，落肩設計不強調線條，降低穿搭給人的距離感，另外搭配同樣輕盈感滿分的配件，減少視覺重量，打造輕盈舒適感，自然能夠提升穿搭給人好感的程度！

▲春天好感穿搭。（圖／dappei提供）

▲春天好感穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

連身洋裝增加女人味

洋裝除了是懶人穿搭的好幫手，也是提升女人味的好夥伴！想要增加穿搭的好感度，如果你有認真看文章，會發現搭編一直提到女人味這個詞，女人味能夠讓人散發的感覺變得柔軟，減少給人的距離感，好感度自然就能夠增加！

▲春天好感穿搭。（圖／dappei提供）

▲春天好感穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

想要當好感女孩，趕緊檢查衣櫃裡有沒有以上穿搭需要用到的單品，為穿搭多花點心思，除了能夠提升穿搭好感，也能為自己帶來好心情呦！

文字編輯：Dora

春夏「百褶短裙穿搭」5 種風格範本：搭西裝外套 2021 最流行，配馬卡龍針織衫約會必勝！

不用再煩惱因為選衣服而遲到，抓住一件式懶人穿搭訣竅就對了！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 春天, 針織, 襯衫, 洋裝

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