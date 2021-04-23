「襯衫控」必學搭配法！輕薄材質不是夏天專屬　讓你四季都離不開它

文／Dappei

女人穿上襯衫總是多了一份知性與清新的氣息，看似簡單卻特別迷人！然而輕薄的材質總是讓大家誤以為襯衫是專屬於夏天的單品，今天就來打破你的印象，學會這幾種搭配法，絕對讓你一年四季都捨不得脫下襯衫！

春夏版

可以同時兼顧涼爽又防曬的襯衫，絕對是每個女孩的春夏必備單品，而基本款襯衫你一定都有了，這個夏天跟我們一起跳脫以往單調的搭配，讓你在炎炎酷暑的街上也能被多看兩眼！

Look 1 透膚襯衫

有別於以往襯衫略帶保守的印象，透膚襯衫多了分性感的韻味，若隱若現的視覺效果使你散發著神祕的氣息，比起露胸露背反而更加迷人。在透視的襯衫底下內搭一件平口內衣或小背心，絕對讓你不暴露也很性感！

Look 2 中長版襯衫

今年春夏席捲部落客的中長版襯衫，打破以往襯衫全紮進褲子才能凸顯比例的印象，利用略有腰身的版型設計，搭配落地褲達到拉長身形的效果，一樣可以擁有人人稱羨的完美比例！一起顛覆以往上短下長的定律，成為朋友圈中最時尚的那位吧！

Look 3 襯衫洋裝

如果你因為襯衫只能詮釋知性成熟的形象感到無趣了，換上 one piece 的襯衫洋裝絕對讓你瞬間轉換風格，展現那溫柔甜美的一面。無論是簡約的素面設計，或者格紋甚至小碎花的變化，都讓你展現可甜可鹽的多變！

秋冬版

無論襯衫控對襯衫有多麼愛不釋手，一定都曾經因為它輕薄的材質而在秋冬的穿搭中屢屢遭受淘汰。現在打破框架的時候到了！學會以下三種保暖的襯衫搭配法，今年秋冬答應搭編，不要再把襯衫塞進衣櫥最深處了好嗎！

Look 1 外搭西裝外套

與襯衫同為營造成熟、知性形象的西裝外套，在兩者相輔之下更是將那無形的神秘魅力提高到了另一個境界。與傳統上班族襯衫全紮並搭配西裝外套的風格全然不同，而是先擺脫過去呆板的印象，將襯衫下擺自然垂落於身前，增加視覺上的層次感，並另行搭配較有垂墜度的西裝褲，營造休閒卻不失優雅的氣息，讓你無論與姊妹喝杯咖啡，又或與男友吃頓高級料理都格外適合！

Look 2 外搭針織背心

這套襯衫與針織背心的搭配適合喜歡學院風的你，寬鬆落肩的針織背心與些微露出的襯衫下擺，不僅在穿搭上多了層次，更擺脫以往襯衫 + 背心太過孩子氣的印象，輕鬆營造出女人活潑卻不失溫柔的氣質。

Look 3 內搭高領

若你為冬天只能將襯衫搭在上衣內層而感到婉惜，這個搭法絕對讓你在寒冬裡也能跟大家展現你最心愛的襯衫。無論是何種色系的高領毛衣，又或者何種花紋的襯衫，只要兩者搭配不相違和，皆能讓你以保暖的方式展現時髦的一面。

Dappei結語：

看完這篇文章，「襯衫控」的煩惱都解決了嗎？其實透過單品的相互搭配，你會發現許多衣服不再侷限於特定季節，從現在開始，跟著 Dappei 穿著襯衫一起走過春夏秋冬吧！

文字編輯：Morning

【懶人包】誰說「白襯衫」只能面試才穿？用 3 個小技巧，搭出九種與眾不同的穿搭風格



紮衣服如何甩開土味？謹守 4 大「紮衣服法則」，修身顯瘦又時髦！



Dappei

https://dappei.com/