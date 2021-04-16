春夏必買NB奶油底！「香檸、芋泥雪霜」新色美翻　爆款鞋一次看

▲New Balance快閃遊樂園活動，帶來經典574與57／40夯鞋。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌New Balance在3月首次亮相了重塑「經典574」的鞋款設計，不僅放大了標誌性N字母，更注入流線波浪設計中底，徹底回歸跑鞋初衷 ，此次還一口氣帶來甜美奶霜感的女性鞋款，當絕美柔霧玫瑰遇上奶油底，簡直成為下一個爆款 ！《ET FASHION》也同場加映了近期熱門的鞋款一次看，別忘記看到最後。

▲574主打款式。（圖／品牌提供）

▲M5740GD（上）；M5740CC（下）。（圖／品牌提供）

New Balance有30年歷史的「574元祖灰」，這回透過傳承鞋型輪廓、麂皮透氣網紋層次與越野機能大底上的復古元素呈現。此次更重塑翻玩，新秀57/40放大了鞋側的指標性的「N」字標誌，讓人一眼就能辨識，寬闊與流線波浪設計中底賦予沉穩風格，於鞋舌上印的「The Intelligent Choice」標籤成為鞋款的專屬特點。第二波全新色系，也呈現出女生最愛的甜美奶霜感，淺粉玫瑰色、香檸色搭配圓滑柔順感十足的奶油色中底，迎接春夏完美不過。

▲新秀57/40放大了鞋側的指標性的「N」字標誌，（依序）5740芋泥雪霜；5740 香檸奶油。（圖／品牌提供）

▲New Balance從即日起至4月25日止，在台北信義A11有灰潮出色快閃遊樂園活動。（圖／品牌提供）

【向下看更多熱門鞋款】

PUMA KAIA Platform鋸齒厚底

▲PUMA KAIA Platform 鞋款源自 2016 年的經典厚底始祖 Creeper。（圖／品牌提供）

PUMA KAIA Platform 鞋款源自 2016 年的經典厚底始祖 Creeper，除了延續其經典復古鞋身外，更特別加入搶眼焦糖鋸齒狀厚底，運用帆布鞋面搭配皮革鞋側彎刀，置入高舒適柔軟的 SoftFoam 鞋內墊，一改傳統帆布鞋硬挺易咬腳的不適感，一穿輕鬆增高。

Onitsuka Tiger夏日涼拖鞋

▲Onitsuka Tiger（鬼塚虎）發表夏日涼拖鞋系列。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）發表夏日涼拖鞋系列，包括運動風涼鞋OHBORI STRAP、可調節式的拖鞋OHBORI SLIDER、懶人涼鞋REBILAC SANDAL。鞋型硬挺且修長，使鞋子不易變形又能修飾腳型，也能搭配襪子穿出日式復古風。鞋底採用馬拉松鞋或跑鞋的設計，皆搭載fuzeGEL™與OrthoLite™科技，提高緩震性與穿著舒適度。

Aimé Leon Dore與Timberland聯名經典手工縫製帆船鞋款

▲Aimé Leon Dore和Timberland攜手製作的3眼Lug Handsewn帆船鞋款。（圖／品牌提供）

Timberland於1978年首次推出旗下的3眼Lug Handsewn帆船鞋款，結合了品牌堅固的靴款外底和高級手工縫製皮革帆船鞋鞋面。此次Aimé Leon Dore和Timberland攜手製作的3眼Lug Handsewn帆船鞋款將提供包括卡其色、深藍和棕色三款配色，並貫徹可持續發展理念製成，為環境盡一份力。

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