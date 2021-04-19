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一秒變猛男！穿上「肌肉衣」線條、青筋直接爆出　再也不用去健身房

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編輯／Emily　圖／翻攝自detail.tmall.com、ekodworks.com

想要擁有健美身材，卻懶得花時間苦練？最近網上有一款「增肌神器」引起熱烈討論，能讓你免去鍛鍊過程，直接變身大肌肌猛男！原來它是一款超逼真的肌肉衣，乍看覺得很搞笑，但穿上去拍照真的可以唬人，上面塊塊分明的胸肌、腹肌，線條和青筋都很自然，有了它誰還要去健身房。

▲增肌神器。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

▲增肌神器。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

大家都想擁有完美身材，但要真的靠運動實踐是一段艱苦的過程，光想就覺得累，這時候就可以靠「增肌神器」來過過乾癮，一圓健美夢。它是一件仿造人體肌肉構造做出來的衣服，脖子、手臂部分都有用力後凸出的青筋，看起來有夠逼真，胸部、腹部的肌肉線條也很真實，就連背部的細節也都有做出來，穿上去馬上就能擁有霸氣外露的身材。

▲增肌神器。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

▲增肌神器。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

肌肉衣除了常規版，還有更誇張的升級版，更有肌肉炸裂的感覺。還有不同膚色可以選，甚至可以植入胸毛，各種細節都讓它更自然，拍起照來真的會被誤以為是真實肌肉，超適合穿來cosplay角色扮演或是拍拍網帥照。很多網友都被這有趣設計所吸引，在下面留言：「很需要」、「願望終於成真」、「穿上這個就不用減肥了」、「不用再去健身房了！」

▲增肌神器。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

▲增肌神器。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

▲增肌神器。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

另外，日本創意品牌eKoD Works也推出了搞笑的「腹肌、爆乳T恤」，腹肌款在白色T恤上面印上巨大胸肌撐爆鈕扣的圖案，穿上去彷彿真的長出緊實六塊肌。爆乳款則印了大胸部撐開鈕扣的圖案，女生穿上去真的很引人遐想，富有創意的設計讓人看了忍不住發笑。

▲增肌神器。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

▲增肌神器。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

►身材救星！日本「超狂爆乳上衣」撐開都是假的　網笑：差點看錯

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關鍵字：

肌肉衣, 身材, 猛男, 肌肉

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