奧斯塔羅12星座一周運勢0419-0425　雙魚加薪好消息、天蠍爭吵變多

20210419-0425奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！成功的可能性增加不少，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成且在面對學事業時精神感覺也相當充裕。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而在單身的朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場，奧斯建議多注意一下。

TOP3：雙子座金錢運最旺！正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

本周需注意星座



1.天秤座事業運需要留意：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

2.摩羯座愛情運需要留意：過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些，避免說者無意聽者有意的狀況。

3.獅子座金錢運需要留意：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

牡羊座



整體運勢★★★

下周牡羊朋友奧斯提醒要多多留意，別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己，另外奧斯要提醒多加留意目前所做的事是否足夠細心囉。

愛情運勢★★

低迷的戀愛信心讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，建議多花點時間經營感情，別讓一時的厭煩埋下分手的念頭。

事業運勢★★★★

步伐慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周，不如好好的思考一下自己也是不錯的。

金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，多避免投資理財的動作。

金牛座



整體運勢★★★★★

下周金牛朋友將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功的改善現況。

愛情運勢★★★★

一直有問題想和另一半溝通的下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果，而單身的朋友下周有還不錯的桃花出現，屬於正桃花要多加注意。

事業運勢★★★★★

將會是個非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升，另外有升遷機會的朋友下周說不定會有好消息到來。

金錢運勢★★★★

正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意。

雙子座

整體運勢★★★★

下周雙子朋友面對許多事情與事物有更多自我的看法，開始著手去調整過往不穩定的事情或是許多心急而處理的工作項目。

愛情運勢★★★★

雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★

不斷尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

巨蟹座



整體運勢★★★★★

下周巨蟹朋友對於目前的環境感到相當大的滿足，長久以來一直努力的事情或許在下周就能看到成功的希望。

愛情運勢★★★★

雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足，雙方在下周的感情生活也將非常的美滿，單身的朋友下周有望有桃花出現要多注意。

事業運勢★★★★

成功的可能性增加不少，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成且在面對學事業時精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

財運穩定發展，奧斯建議你留意物質慾望的提升，稍稍克制一下就好。

獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生。

愛情運勢★★★

雙方下周對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手而是考量一下兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況。

事業運勢★★★

將有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

處女座



整體運勢★★★★

下周處女朋友不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，讓自己一直以來的勞累與壓力在下周趨緩多。

愛情運勢★★★

雙方享受在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，面對這段情感的未來方向，也在下周透過討論清晰不少。

事業運勢★★★

在學事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏。

天秤座



整體運勢★★★

大環境的不穩定讓天秤朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，奧斯建議把握改變的想法，突破目前的現況。

愛情運勢★★★

看似穩定的感情好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業運勢★★

異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★

正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式唷。

天蠍座



整體運勢★★★

下周天蠍朋友的情緒起伏突然大了起來，容易和周遭的人事起點爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是要建議下周要控制一下自己的情緒。

愛情運勢★★★

下周情感世界裡的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也就導致雙方容易起些口角。

事業運勢★★★

下周讓自己在目前學事業上適應更好，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執，另外需注意下周工作上小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語，多加注意。

金錢運勢★★★

下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，要好好守住。

射手座



整體運勢★★★

下周射手朋友也容易只看事情的表面，導致自己有時做事不太敢放手去做，奧斯建議下周要保有過往思緒清晰的優點，審慎想過後就要付諸行動。



愛情運勢★★★

因為下周對於情感需求度的增加，所以面對另一半都顯得卑敬許多，單身朋友下周想談感情的念頭將增加許多，但可別因為一時的需求而盲目尋找對象。

事業運勢★★★

在學事業方面在下周則顯得沒有太大的企圖心，雖然份內工作都處理得很好但也就僅此而已，下周在學事業方面不會有太大起伏。

金錢運勢★★★★

金錢運勢平淡許多，如果有投資想法的朋友，下周不建議有投資的動作。

摩羯座



整體運勢★★★

下周摩羯朋友自己因為恐懼而拒絕了許多的機會，所以下周要更加勇於接受新的事物，同時也避免在面對新事物時過多的評估時間。

愛情運勢★★

過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些，避免說者無意聽者有意的狀況。

事業運勢★★★

注意積極度減少的狀況，工作上的考量太多讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考，以免做起事來綁手綁腳的。

金錢運勢★★★

下周財運停滯並不會有增加的狀況，也要注意開銷的增加。

水瓶座



整體運勢★★

下周水瓶朋友自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，要注意情緒控管的問題，別因為一時的情緒而脫口而出不好聽的話。

事業運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會。

雙魚座



整體運勢★★★★

下周雙魚朋友對事情的掌握度提高許多也讓周遭朋友對於你感到安心許多，下周也可以看到煩心事情有成功的曙光，好好把握。

愛情運勢★★★★★

更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而在單身的朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場，奧斯建議多注意一下。

事業運勢★★★★

踏實的工作態度也為工作立下不少良好的基礎，工作方面的特別是業務性質或有加薪機會的朋友下周也有望稍來些好消息。



金錢運勢★★★★

正偏財運皆還不錯，工作上的金錢回報也有望，另投資方面也可以多留意。

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