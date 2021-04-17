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LIFE・經典／從貨車找靈感　融入山林兼具美學的「新一代貨櫃屋」

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▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

▲D-Pod從貨車做發想，打造舒適的自然生活空間。（圖／翻攝imminent studio，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人越來越能體認走入山林是最好的療癒，而以前簡易型的度假小屋也產生了更多新設計，一種新的組合住宅D-Pod，模組般的設計能讓建造過程更加簡化，而室內空間則尤如飯店般低調奢華，讓人難以聯想它的設計概念是源於小貨車的啟發，如同新一代的「貨櫃屋」，但生活體驗則完全截然不同。

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

新一代的山林小屋是由Imminent Studio和Grafito Design Studio共同設計，它的特色在於單一且長型的空間，靈感則是源於小型貨車的形狀跟形式，主要材料僅有幾個，包括混凝土、木材、玻璃跟金屬，房子內部也使用相同質材來設計，在這樣方寸的空間內，主要概念則以「流動」的元素來提高生活的舒適度。

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

將內部空間感拉大，採用的是兩側的透明玻璃，拉進了戶外的景觀，讓處於室內時不會感到封閉，混凝土的框架帶來穩定的感受，面對自然來臨的風雨也能提供安全感，這也是從貨車的結構汲取靈感最明顯的體現。

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

內部則由4塊以木材製物的高大架櫃區分起居室、臥室、廚房與書房的空間，無論從哪個角落，都能一覽周圍的山景，隨著時光不同而產生的天光，也能讓室內從早到晚產生不同的風貌與韻味。

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

目前D-Pod已經擁有模組化的設計，這大量降低了建築的成本與時間，而且可以快速地複製在不同場域，在美麗的山林之間，成為一個低調且不顯眼的存在，架高地基的設計，也能讓小屋的建築在土地破壞上達到最小化。

▲D-Pod。（圖／翻攝imminent studio）

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 貨櫃屋

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