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歐米茄延期上市的奧運錶終於曝光！　清爽配色源於東奧徽章

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▲▼OMEGA,Swatch東奧錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄發布海馬潛水300米東京2020腕錶，184,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2020年東京奧運會因新冠肺炎疫延後一年，確定將於7月23日正式開幕，官方計時商的歐米茄（OMEGA）也不得不將紀念錶款的發布時程跟著延期，終於在奧運進入倒數100天之際發布紀念錶海馬潛水300米東京2020腕錶，清爽的白藍配色，正來自東奧徽章的色調。

▲▼OMEGA,Swatch東奧錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米東京2020腕錶採用東奧徽章的配色。
 

歐米茄海馬潛水300米東京2020腕錶為不鏽鋼材質，搭配填入白色琺瑯潛水刻度的藍色陶瓷錶圈，白色拋光陶瓷面盤則以雷射雕刻波浪圖案增添層次感；翻至錶背，藍寶石水晶底蓋飾有轉印2020年東京奧運會徽章，同時可欣賞歐米茄同軸擒縱大師天文台8800機芯，品牌為此錶特別設計奧運會錶盒，更添收藏價值。

▲▼OMEGA,Swatch東奧錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄為奧運錶打造限定錶盒。
 

同集團的Swatch也為奧運會設計限量錶，選擇以錶徑47mm的大錶BIG BOLD為藍本，設計深紅色的東奧錶，錶帶圖案象徵和平，而錶環特別標註2020東奧字樣紀念，目前已於東奧官方線上商店銷售。

▲▼OMEGA,Swatch東奧錶 。（圖／公關照）

 

▲Swatch Big Bold東奧限量錶，約3,500元。（圖／翻攝Tokyo 2020 Online Shop官網）

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Swatch

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