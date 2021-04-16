Superdry售價調整「半價」回歸！北中南展店計畫公開，全新支線更好逛

記者王則絲／台北報導

英國潮牌Superdry由新代理商星裕國際接手後正式回歸台灣，近日已陸續於桃園、台中、高雄的百貨開設櫃點，未來還將在新竹、台北持續展店。這次回歸民眾們最關注的就是「售價調整」，相比以往幾乎是以「英國定價的兩倍」販售，現在的價格可說是接近「半價」！且全新引進了Superdry沒在台灣上市過的品牌支線，與過往形象大不相同。

▲Superdry回歸台灣。（圖／品牌提供）



Superdry於去年11月撤櫃後，經過幾個月的轉換時間，從原本的代理商包豪氏換由星裕國際接手，並於本月份重新登台，回歸後首間店落腳於中壢大江購物中心，隨後台中大遠百、高雄漢神巨蛋店鋪也已開幕，接下來六月份將會在新竹巨城展店，台北地區目前則計劃於九月開設2~3間店，地點可能會在東區與信義區。

▲Superdry展店計畫，圖為大江購物中心店鋪。（圖／品牌提供）

以往Superdry在民眾眼中的兩大問題，包括與國外相差過大的價格，以及仿冒流竄的現象，對此星裕國際這次代理品牌回歸都有對症下藥。過去Superdry在台灣的售價約是英國定價的兩倍，而此次回歸後進行大幅度調整，盡力追求國內外統一的售價，因此現在Superdry的售價約是原先的6成左右，幾近半價！而面對仿冒猖獗的情況，將與海關合作杜絕仿冒品進口。

▲Superdry在創辦人回歸品牌後設計改變，開始推出叫素雅百搭的小LOGO有機棉Ｔ恤，並增加「冒險魂」字樣的運用。（圖／品牌提供）

民眾印象深刻的Superdry招牌「極度乾燥」字樣，在2019年創辦人Julian Dunkerton重回執掌品牌後已較少出現，取而代之的是「冒險魂」的日文漢字字樣，且著重在環保發展，今年春夏便主打「有機棉」T恤，預估2025年品牌服裝將100％運用有機棉製作服裝。

▲有機棉材質的服裝將會有特殊的吊牌，「有機棉T恤」售價980元起。（圖／記者王則絲攝）

▲Superdry「ORIGINAL & VINTAGE」系列橫須賀外套設計。（圖／品牌提供）

以往Superdry於台灣僅有販售品牌其中的「ORIGINAL & VINTAGE」系列，也就是大家眼熟的大LOGO服裝，融合美式休閒與日式復古的風格，現在還全新引進了支線「SUPERDRY CODE」系列，兼備潮流與運動的多功能服；「SUPERDRY STUDIOS」則是走高雅簡約、現代視覺感路線；以及強調機能性運動服裝的「PERFORMANCE SPORTS」和叛逆前衛的新潮系列「SUPERDRY X」。

近期潮流圈值得關注的還有UNIQLO X JW Anderson的最新春夏聯名系列，即將於4月23日正式上架，UNIQLO X JWA 2021春夏系列以「繽紛刺繡、繁花盛開」為主題靈感，將刺繡方式融入聯名系列，色調上則反映與自然大地的連結，平靜而療癒。

本季系列裡可以看到大量的「刺繡小花」元素，運用於男、女裝T恤、POLO衫、帽款配件或是托特包上，搭配不同顏色的衣服，上頭的小花品種樣式也會隨之變換，細看還有微微的立體感相當精緻，在簡約素雅的服裝上顯得特別可愛，因此「刺繡小花」單品絕對是本次必敗。

▲「刺繡小花」元素單品，UNIQLO X JWA 2021春夏男、女裝T恤、POLO衫、帽款。



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