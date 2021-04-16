fb ig video ETtoday search mobile

咖啡界LV來了！單杯要價560元　UCC「Super 藍山 No.1」台灣限量開賣

>

▲UCC頂級咖啡Super 藍山 No.1。（圖／UCC、路易莎提供）

▲UCC推出超限量頂級咖啡Super 藍山 No.1，單杯售價560元。（圖／UCC、路易莎提供）

記者蔡惠如／台北報導

台灣咖啡廳林立大街小巷，在台設置精品咖啡店的UCC「COFFEE LOVER’s PLANET」，近期發表旗下超限量咖啡豆款「Super 藍山 No.1」，單罐要價3,780元，並開放全台限量350杯店內銷售，單杯要價560元，讓識貨饕客能一嚐咖啡風韻。

▲UCC頂級咖啡Super 藍山 No.1。（圖／UCC、路易莎提供）

日本咖啡品牌UCC旗下頂級門店「COFFEE LOVER’s PLANET」，分別於SOGO敦化館與新竹設點，受到許多貴婦喜愛，開幕5週年連平日下午都門庭若市，也不時會提供頂級限量咖啡豆銷售，每年11月會少量開賣的坡旁尖身，是近年復育成功的絕跡豆種，單罐要價近4,000元，據悉還有貴婦一出手就是40瓶，近期邁入5週年慶，首度開賣頂級藍山咖啡豆「Super 藍山 No.1」，也引起熱議。

▲UCC頂級咖啡Super 藍山 No.1。（圖／UCC、路易莎提供）

▲「Super藍山No.1」陽壓罐咖啡豆禮盒，限量150罐，售價3,780元。

2020年產季「Super藍山No.1」產量，大約只有藍山總產量的10%，UCC該批次得到牙買加咖啡管理局的認證，其直營農園的產量在全球僅有2桶，共計140公斤，今年「台灣保留額」分配到70公斤，4／17起於專賣店推出預購。

▲UCC頂級咖啡Super 藍山 No.1。（圖／UCC、路易莎提供）

▲冷萃咖啡限定400瓶，售價360元。

業者表示，陽壓罐咖啡豆禮盒限量150罐，內容量227克，售價3,780元，另店內也現場限量推出350杯的單杯咖啡體驗，售價560元，提供手沖與虹吸兩種沖煮選擇；冷萃咖啡售價360元，限量400瓶。SOGO台北敦化館4／20起，每日下午2點到5點，採現場烘豆後立即封裝的方式，獨家販售100g咖啡豆包裝，限量80包，售價1,700元。

▲UCC頂級咖啡Super 藍山 No.1。（圖／UCC、路易莎提供）

SOGO台北敦化館獨家販售現烘立即封裝的單包100g咖啡豆，限量80包，售價1,700元

路易莎咖啡近期也推出茶品系列，主打日本冠軍茶匠森田治秀監製的宇治進口原茶，今年推出京都醇茶涼賞季，煎茶使用100%一番茶，混合有日曬和無日曬的茶葉，用淺蒸混深蒸手法，將風味提升至類玉露等級的甘甜，並帶點煎茶特有的細緻茶澀感；大臣賞焙茶則是經由火候控溫將茶梗和茶葉分開烘焙後，再混合調配出完美風味，琥珀色的茶湯，主打蜂蜜、焦糖般圓潤甜感。5／9前原價60元起，特價50元。

▲UCC頂級咖啡Super 藍山 No.1。（圖／UCC、路易莎提供）

▲路易莎兩款夏日茶飲。

►2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起

►全台首間「遊艇造型星巴克」宜蘭開幕　滿額贈品超級美！

►IKEA內湖店4／28開幕接手敦北　官方已證實

關鍵字：

UCC, 藍山, 咖啡, SOGO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便

Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

原來另一半超討厭妳的這個「個性」　太過強勢根本默默被扣分...

原來另一半超討厭妳的這個「個性」　太過強勢根本默默被扣分...

休傑克曼在家用「金鋼狼叉子」！曬照炫耀狂吸讚　粉絲敲碗想收藏 「國民阿嬤」尹汝貞越老越漂亮　英國奧斯卡奪獎反應太可愛狂圈粉 不必花大錢！網傳5款「超級淡斑食物」多吃，肌膚亮起來 春夏「及肩中短髮」繼續夯！Wendy、Lisa示範瀏海搭配　黑髮照樣仙 日爆紅「牛奶盒沐浴乳」藏玄機！　可拆3部分、保證用完最後一滴 清潔劑、保養品其實很花錢！只要有「5件好物」簡單自製替代品 iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面