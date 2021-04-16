咖啡界LV來了！單杯要價560元　UCC「Super 藍山 No.1」台灣限量開賣

▲UCC推出超限量頂級咖啡Super 藍山 No.1，單杯售價560元。（圖／UCC、路易莎提供）

記者蔡惠如／台北報導

台灣咖啡廳林立大街小巷，在台設置精品咖啡店的UCC「COFFEE LOVER’s PLANET」，近期發表旗下超限量咖啡豆款「Super 藍山 No.1」，單罐要價3,780元，並開放全台限量350杯店內銷售，單杯要價560元，讓識貨饕客能一嚐咖啡風韻。

日本咖啡品牌UCC旗下頂級門店「COFFEE LOVER’s PLANET」，分別於SOGO敦化館與新竹設點，受到許多貴婦喜愛，開幕5週年連平日下午都門庭若市，也不時會提供頂級限量咖啡豆銷售，每年11月會少量開賣的坡旁尖身，是近年復育成功的絕跡豆種，單罐要價近4,000元，據悉還有貴婦一出手就是40瓶，近期邁入5週年慶，首度開賣頂級藍山咖啡豆「Super 藍山 No.1」，也引起熱議。

▲「Super藍山No.1」陽壓罐咖啡豆禮盒，限量150罐，售價3,780元。

2020年產季「Super藍山No.1」產量，大約只有藍山總產量的10%，UCC該批次得到牙買加咖啡管理局的認證，其直營農園的產量在全球僅有2桶，共計140公斤，今年「台灣保留額」分配到70公斤，4／17起於專賣店推出預購。

▲冷萃咖啡限定400瓶，售價360元。

業者表示，陽壓罐咖啡豆禮盒限量150罐，內容量227克，售價3,780元，另店內也現場限量推出350杯的單杯咖啡體驗，售價560元，提供手沖與虹吸兩種沖煮選擇；冷萃咖啡售價360元，限量400瓶。SOGO台北敦化館4／20起，每日下午2點到5點，採現場烘豆後立即封裝的方式，獨家販售100g咖啡豆包裝，限量80包，售價1,700元。

▲SOGO台北敦化館獨家販售現烘立即封裝的單包100g咖啡豆，限量80包，售價1,700元

路易莎咖啡近期也推出茶品系列，主打日本冠軍茶匠森田治秀監製的宇治進口原茶，今年推出京都醇茶涼賞季，煎茶使用100%一番茶，混合有日曬和無日曬的茶葉，用淺蒸混深蒸手法，將風味提升至類玉露等級的甘甜，並帶點煎茶特有的細緻茶澀感；大臣賞焙茶則是經由火候控溫將茶梗和茶葉分開烘焙後，再混合調配出完美風味，琥珀色的茶湯，主打蜂蜜、焦糖般圓潤甜感。5／9前原價60元起，特價50元。

▲路易莎兩款夏日茶飲。

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