注意！6個「變醜壞習慣」讓你自毀顏值，砸大錢保養也沒用！

▲女生們避開以下壞習慣，以免保養白做工。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane、Pexels，以下同）

編輯 / Amber

女生追求美麗無極限，心甘情願砸大錢，只要能變美在所不惜，但該做的都做了，反而不見起色，原來是因為日常習慣作祟，盤點6個讓你自毀顏值的壞習慣，趕快改掉，顏值瞬間飆升！

#低頭玩手機

低頭玩手機很容易會有頸紋，很多女生年紀輕輕，頸部紋路卻超明顯，問題就出在平常姿勢不良。現代人要戒掉手機很難，但是大家玩手機時，盡量讓眼睛與手機平視，玩累了就休息一下。

#卸妝太隨意

不少女生願意每天花時間化妝，只為了要美美的出門，卻忽略了卸妝的重要性。不少人回家晚了，就隨便亂卸一通，就趕著上床睡覺，要知道卸妝卸不乾淨，容易粉刺和狂冒痘，連基本的清潔都做不好，肌膚怎麼可能會好呢？

#喜歡吃甜食

容易冒痘的女生們，10個就是8個愛吃甜，要知道甜食吃太多，不只會長胖、冒痘，更會因為醣化和誘發衰老。所以品嚐甜點建議適可而止，千萬不能過量。

#不愛喝水

喝水能幫助身體維持健康運作，當喝水量不足，會使肌膚變得乾荒粗糙，身體缺水也容易導致便秘，但身體代謝一差，毒素全都堆積在體內，容易導致色斑、暗沉。提醒大家不要等了口渴才喝水，水要適時適量補充才是正確觀念。

#吃飽直接躺著

很多人一吃完就喜歡往沙發上坐、甚至往床上躺，這樣容易影響消化，不當的姿勢更會養出小腹，建議飯後可以站著動一動，或是去外面走一走，幫助消化。

#頭髮固定同一分線

每個人都有自己的頭髮分邊習慣，但建議一陣子就可以換另一邊，因為長期固定同一個分線，容易使髮縫越來越寬，會使頭皮變得超明顯。

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