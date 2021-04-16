連嬰兒食物都有！　IKEA內湖店親子餐廳、停車低門檻曝光

▲IKEA內湖店即將在4／28開幕。（圖／翻攝IKEA粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA日前宣佈敦北店將在4／26熄燈，確定台北市區唯一店舖將由內湖店接手，跟敦北店相比，內湖店營運面積約為7600坪，扣掉大潤發經營其中一層樓，仍比3200坪的內湖店要大上至少1／3，近期也在官網釋出部分訊息，包括有提供嬰兒食物的親子餐廳，就是要全家一起好好逛！

IKEA內湖店除占有大部分於大潤發一店營業面積，另也結合其他複合式店舖，除了賣場產品之外，餐廳自然也是重頭戲，敦北宜家餐廳歷經多次改裝，目前面積約100坪左右，估計內湖店的餐廳面積至少會擴大一倍，也將推出內湖店專屬限定料理，此外還有提供兒童餐、嬰兒食品餐點，用餐區也備有兒童餐具、圍兜、溫奶器、微波爐及高腳椅，所有設備都備齊，向家庭客招手。

▲IKEA內湖店的餐廳空間，預計會比敦北店餐廳大上1倍，且有落地窗的景觀視野，此圖為即將熄燈的敦北店餐廳。（圖／記者蔡惠如攝）

而敦北店從9點開賣的早餐，IKEA內湖店仍延續此項服務，上午9點至10點半為早餐供應時間，上午10時賣場開始營業，直到晚上10點關店。而敦北店被許多客戶詬病的停車服務，在停車空間充足的內湖店自然大放送！平假日不限消費金額，就可免費停車1小時，消費滿300元即可免費停車2小時。

在IKEA內湖店舊宗路一帶，量販賣場、居家業種林立，COSTCO、家樂福、大潤發、HOLA都有進駐，形成大型商圈，週末也吸引許多人潮，內湖店停車場空間充足，預計IKEA進駐，對於商圈效益將再加乘。

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