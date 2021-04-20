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獵奇「五趾鞋」敢穿嗎？十根外露像光腳出門　低頭一看竟是大紅指甲

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@midorikawaofficial

時尚有時候讓人很難懂，最近有一款鞋子在網路上引起討論，它的造型讓人聯想到火紅的分趾鞋，但又更進一步把五根腳趾都隔開，變成超前衛的「五趾鞋」。襪套鞋型配上接近皮膚的顏色，讓它看起來就像一雙腳，而且仔細觀察腳趾頭前端，居然全部都貼上醒目的紅色指甲片！

▲五趾鞋。（圖／翻攝自IG@midorikawaofficial）

▲五趾鞋。（圖／翻攝自IG@midorikawaofficial）

這款「五趾鞋」由日本新興品牌Midorikawa所推出，是他們與鞋子品牌Suicoke和Vibram的三方聯名，以Vibram的專利五趾鞋（FiveFingers）系列鞋款為基礎，再加入變化與設計，做出更為獨特的造型。這系列鞋子是柔軟的襪套鞋型，鞋底貼合腳掌線條，分化腳趾的構造能讓行走更舒適，並提升抓地力。

「五趾鞋」的顏色很接近膚色，之後會推出象牙、雪白、摩卡三色，而最引人注目的，就是十根腳趾上面都貼了指甲片，除了低調的白色指甲，還有鮮豔吸睛的大紅色指甲，讓它看起來就像一雙赤裸的腳，想穿上它出門很需要勇氣，可能還會被誤以為沒穿鞋。

其實這不是時尚品牌第一次推出「五趾鞋」，先前Balenciaga同樣與Vibram合作推出五趾系列，有綁帶運動鞋和運動靴兩款，底部都裝有創新懸浮式鞋跟，走起來非常舒服，另外還有粗跟的高跟鞋款式。去年推出時也因為怪異的造型引發討論，疑惑到底是美還是醜。

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關鍵字：

腳趾, 鞋子, 分趾鞋, 五趾鞋

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