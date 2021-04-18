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全昭旻罕見秀「胸前深溝」粉絲全看傻　網狂讚：真人版貝兒公主

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編輯／JJ

韓女星全昭旻近日為樂團Soran推出的新曲《Be with me》MV擔任女主角，於搶先釋出的預告中曝光了最新造型，只見她穿上了黃色的平口澎澎裙禮服，罕見展露胸前深溝，立馬吸住目光，粉絲們暴動：「好辣」、「平常太會藏！」浪漫華麗的造型也被網友發現與「貝兒公主」超神似！

▲全昭旻。（圖／翻攝自IG）

▲全昭旻出演MV造型曝光。（圖／翻攝自IG@jsomin86）

自參加綜藝節目《Running Man》後，全昭旻開始累積爆量人氣，今年35歲的她，絲毫不吝嗇素顏出鏡節目，自然、不做作的討喜形象不管男生、女生通通都會被她的魅力收服。

▲全昭旻。（圖／翻攝自IG）

▲全昭旻罕見展露胸前深溝。（圖／翻攝自IG@jsomin86）

在前年《Running Man》舉辦的九週年粉絲見面會上，全昭旻曾與樂團Soran合作表演，從當時就相當合拍，而近期Soran將發行全新專輯《BELOVED》，便找來了全昭旻擔任其中新曲《Be with me》的MV女主角，並將於19日上線。

而全昭旻最新的MV造型搶先曝光，身上穿著鮮黃色的絲緞平口禮服，下襬混以白紗、以及相連的垂墜手袖，份量感、浪漫感都滿分，讓全昭旻罕見展露大面積肌膚，擠出傲人曲線，胸前深溝令人忍不住臉紅心眺，與平時休閒裝扮判若兩人，粉絲們通通被美暈：「太辣了」、「身材超有料！」且黃色的禮服也讓人聯想到《美女與野獸》中的貝兒公主，網友紛紛留言：「全公主太美了」、「根本就是真人版貝兒公主！」

▲全昭旻。（圖／翻攝自IG）

▲全昭旻。（圖／翻攝自IG）

▲全昭旻MV造型被網讚是「貝兒公主」。（圖／翻攝自經紀公司IG）

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關鍵字：

全昭旻, Running Man, 貝兒公主

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