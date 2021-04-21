41歲秦嵐超狂「真實腰圍」曝光！惹火S曲線嚇歪眾人：仙女下凡

記者王蓁蓁 / 綜合報導

大陸女星秦嵐以絕美氣質，演火清宮劇《延禧攻略》中的溫柔富察皇后，從此成為所有人心中的白月光，近日她在微博Po出真實腰圍照，展露驚人23吋螞蟻纖腰，讓粉絲們直呼「太腰瘦」、「簡直人間腰精」、「我已放下手上的晚餐」，保養得宜的姣好臉蛋與身材，更是令人很難相信她今年已邁入41歲。

▲秦嵐在微博Po出23吋真實腰圍照。（圖 / 翻攝秦嵐微博）

秦嵐前陣子與小7歲台灣男星劉以豪，在陸綜《平行時空遇見你》組成戀愛CP，兩人之間滿滿的粉紅泡泡，掀起廣大網友熱議，更透過在節目中演出自編自導的穿越劇，狂灑糖放閃偶像劇情節，製造出多場甜蜜恩愛的名場面，也讓許多網友喊話讓他們假戲真作趕快在一起。

▲秦嵐一套白色斜肩緊身洋裝勾勒出S曲線。（圖 / 翻攝秦嵐微博、IG@qinlan__717)

從臉蛋到身材都令人驚豔的秦嵐，前幾日在微博上大膽公開真實59公分（約23吋）腰圍，瞬間驚呆大票粉絲，只見她在中國時尚文化大賞，一套白色斜肩緊身洋裝勾勒出惹火S曲線，順勢驗證她經得起考驗的超狂腰身，裙身更開衩直逼腿跟，小心機曬出她招牌筆直長腿，令人眼睛為之一亮，手上VALENTINO黑金卯釘手拿包則點綴造型，狂洩女神氣場。

▲緊身的蕾絲洋裝，勒出秦嵐毫無贅肉的姣好身材。（圖 / 翻攝秦嵐微博）

秦嵐前幾日出席VALENTINO品牌活動時，緊身的鏤空花朵蕾絲洋裝，讓她展現零無贅肉的好身材，彷彿少女般洋溢著春天氣息，修長美腿更在激短的裙襬下一覽無遺，爆擊粉絲們心臟，「明明是18歲少女」、「身材要多逼人」、「仙女下凡」。

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