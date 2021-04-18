IWC飛行錶縮小了　佩戴舒適度激增、男女都能駕馭

▲IWC發表尺寸縮小的全新43毫米大型飛行員腕錶，276,000元。（圖／IWC提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

提到飛行錶，許多錶迷腦海立刻浮現IWC（萬國錶），今年果然沒令人失望，推出錶徑尺寸下修至43mm、更符合人體工學的「大飛」Big Pilot大型飛行員腕錶43，共有黑色與藍色面盤兩款、透過簡易操作的EasX-CHANGE系統可輕易更換小牛皮、橡膠或精鋼錶帶，想挑戰帥氣飛行錶的女性，又有新目標了。

▲IWC飛行員腕錶系列加入搭載自製機芯的41毫米計時腕錶，採透明底蓋設計，215,000元。



同系列另一亮點為41毫米飛行員系列計時腕錶，錶徑同樣改小，搭載69385 型自製計時機芯，可透過藍寶石玻璃底蓋欣賞；IWC同時在技術上大突破，歷經8年研發出以懸臂游絲為基礎、可自錶殼內將機芯暫停的PRIN-g PROTECT避震系統，使用塊狀金屬玻璃（Bulk Metallic Glass, BMG）可保護機芯不受衝擊影響，在劍橋大學物理系實驗室進行的測試中，機芯竟可耐受超過30,000 g的重力加速度，首度運用此專利為大型飛行員腕錶Shock Absorber XPL，讓飛行錶陣容更堅強了。

▲IWC大型飛行員腕錶Shock Absorber XPL，採用品牌專利全新避震系統，2,539,000元。





若想踏入飛行錶領域，Hamilton（漢米爾頓）旗下KHAKI AVIATION卡其航空系列是入門優選之一，今年推出面盤飾以迷彩圖案、錶帶及錶殼採用全新雙色配色的X-Wind自動上鍊計時碼錶，為帥氣的軍風飛行錶；此外，品牌特別向策馬特救援隊（Air Zermatt）飛行員致敬，推出全球限量版Khaki Aviation卡其航空系列Air Zermatt Converter自動上鍊計時碼錶，慶祝雙方合作10周年的情誼，也證明此系列錶款獲得專業飛行員認證，外型與功能兼具。

▲Hamilton精心打造專屬塗裝機於發表會上翱翔天際宣傳。（圖／Hamilton提供，以下同）





▲Hamilton Khaki Aviation卡其航空系列X-Wind計時碼錶（左）683,000元，限量版Khaki Aviation卡其航空系列Air Zermatt Converter計時碼錶74,800元。

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