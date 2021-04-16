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熱菜放涼才能冰？5大冰箱使用NG行為，你犯過幾個

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▲▼5個冰箱NG使用法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝自unsplash、pexels

冰箱可說是每個人天天都會用到的家電用品，但你真的用對了嗎？冰箱靠低溫保鮮食物，但別把冰箱當作萬能，所有東西一拿到就往冰箱塞，錯誤的使用方式，小心保鮮不成，反而加速食物的腐壞！快來看看以下常見的冰箱使用5大NG行為，你犯過幾個？

NG 1：將咖啡粉、茶葉放進冰箱

有些人為了保持延長保質期，會將打開過的咖啡粉或茶葉放進冰箱，但開封後如果密封不嚴密反而容易使咖啡、茶葉變潮發霉，得不償失。

▲▼5個冰箱NG使用法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 2：熱帶水果沒熟就放冰箱

不少人買水果時會一次採購許多水果，一回家就立刻把所有水果都塞進冰箱，但
像是芒果、鳳梨、木瓜、香蕉、荔枝等熱帶水果，其實放在室溫、陰涼通風良好的地方，儘快吃完即可，放進冰箱冷藏反而容易因寒害使得果肉變質，尤其是還沒熟透、無法馬上食用的水果，最好不要馬上冰冰箱，否則會使水果因低溫寒害而持續處於未成熟狀態，就算之後拿出來放室溫，也會很快就腐敗。

NG 3：肉類直接塞冰箱

肉品要放進冰箱保鮮沒錯，但不是所有肉品買回家都可以直接放進冰箱就好，像是在市場買的散裝肉，回家後要先做好密封處理再放進冰箱，而如果是塑封包裝的肉就不要拆開，直接放冰箱就好。

▲▼5個冰箱NG使用法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 4：飯菜放到冷才放冰箱

不少人都聽說過「熱菜不能放冰箱，會影響其他食物」、「飯菜放涼了才能放冰箱，不然會損壞冰箱」等說法，但在放涼的過程中，飯菜可能會滋生很多細菌，尤其在室溫置放超過兩小時，就會滋生致病細菌。正確做法是不要讓飯菜在「非常燙的狀態下」放進冰箱即可，先讓熱菜熱湯稍微降溫至約60度，也就是手碰覺得熱但不至於燙傷的程度，就儘快放進冰箱冷藏，若是溫超過攝氏32度時，更要在一小時內放進冷藏才好。

▲▼5個冰箱NG使用法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 5：蔬菜水果放一起冰

有些人會把蔬菜和水果視為「同一類」食物，買回家就一股腦放一起冰，像上面提過的，有些水果並不適合冰冰箱，建議回家後先將不適合冰的水果挑出來，剩下需要冰的水果密封起來，和蔬菜分開放冰箱存放。

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關鍵字：

居家, 生活, 家居, 冰箱, 使用法, 錯誤, NG行為, 誤區, 迷思

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