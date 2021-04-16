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趙麗穎、楊冪「禮服撞牌」粉絲互槓！羽毛效果神似惹議　網：好巧

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▲楊冪、趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、趙麗穎（左）最新禮服造型相隔不到半個月，還撞了同一品牌。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

33歲大陸女星趙麗穎稍早出席公開活動時，以一身平口白色羽毛裙亮相，顯得白皙肌膚吹彈可破，且罕見露出筆直長腿與美胸，身材毫無死角，隨即登上熱搜。但也被網友發現，楊冪才剛穿著該品牌禮服出鏡，一前一後相隔不到半個月，兩人的禮服不僅出自同一季，且呈現出的羽毛效果不盡相同，引發雙方粉絲不滿。

▲趙麗穎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎稍早穿著設計師品牌Antonio Grimaldi 2021春夏高訂禮服亮相 。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎稍早出席活動時，相中設計師品牌Antonio Grimaldi 2021春夏高訂禮服亮相，全白的簡潔效果襯托她的白皙肌膚，從裡到外散發女神光，再以平口剪裁包覆好身材，露出纖細鎖骨線條與美胸，體態維持得宜。仔細看禮服更佈滿了飄逸的立體羽毛，透過裙襬的波點元素呈現，行走之餘都還不停晃動，夢幻效果十足。

▲趙麗穎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪4月初才巧合穿著同品牌、同一季禮服亮相。（圖／翻攝自微博）

但隨即就有人將趙麗穎這身與楊冪4月6日的活動造型做聯想，因為兩人都巧合穿上了同一高訂品牌、同季禮服，且時間相隔不到半個月，呈現出羽毛飄逸效果不盡相同，難免引起討論，更有網友直言「趙麗穎學楊冪」，不過粉絲仍是力挺趙麗穎，「巧合而已」、「趙麗穎還是很美。」

►楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了

關鍵字：

趙麗穎, 楊冪, Antonio Grimaldi , 2021, 春夏, 高訂

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