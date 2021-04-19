8成人都偷看過前任的社群　6成人不能接受對象跟前任當朋友

文／Squid

分手即陌路？根據國際戀愛交友 App《SweetRing》的調查發現，8成台人坦承分手後，還是會偷看前任社群，且相比起異性友人，男女在對待另一半和「前任」的互動容忍度更低！6成台人就無法接受對象和前任還是朋友，連是社群好友都不行。

▲8成台人坦承分手後，還是會偷看前任社群。（圖／pexels）



情侶爭吵導火線中，最具殺傷力竟是「前任」？根據調查就發現，情侶吵架原因中，有一半都是因為前任而引起，對此，8成台人更坦承，分手之後常會忍不住去偷看前任社群！而對於另一半還和前任維持朋友關係，有6成台人就表示無法接受，連是社群好友都無法容忍；但若是「異性友人」，半數人皆表示在認識對方前提下，可以接受另一半和對方私訊聊天，甚至有過報備就能和對方單獨赴約。

▲對於另一半還和前任維持朋友關係，有6成台人就表示無法接受。（圖／pexels）



到底該不該出席前任婚禮？根據調查發現，有4成人和前任分手後依然維持朋友關係，若收到對方邀約也會選擇出席祝福，其中3成台女更表明會精心打扮一番，必定會閃亮登場！不過，台男則幾乎都表示不會出席，選擇在私下給予祝福就好，畢竟曾經深愛過，無法親眼看見對方與另一個人共結連理。

▲2成台人更透露非常樂意邀請前任來參加喜酒。（圖／pexels）



此外，2成台人更透露非常樂意邀請前任來參加喜酒，希望生命中所有重要的人都能聚集在一 起，一同見證自己最終的幸福。