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星巴克「變色水杯」倒入冷飲瞬間超夢幻！四色全包竟千元有找

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編輯／JJ

星巴克除了飲品之外，一波波主題系列的杯款周邊已成了民眾鎖定的焦點，像早先春天的櫻花系列、海洋系列、美人魚系列⋯⋯每每都能命中少女心，而近期日本星巴克又推出一款「變色水杯」，繽紛的顏色會隨著溫度改變而變色，使用起來特別有趣，而且總共4個顏色，全包竟不到千元！

▲日本星巴克變色杯。（圖／翻攝自IG）

星巴克至今已在日本深耕25年，為慶祝25週年，日本星巴克推出一系列新商品，其中這款「變色水杯」特別吸睛、而且價格也超親民。

為迎接盛夏的來臨，星巴克特別為「變色水杯」帶來清爽色調，總共推出暖黃色、櫻花粉色、天空藍色與湖水綠色，而在水杯裡頭裝進冰涼冷飲後，依序會轉變為墨綠色、薰衣草紫色、桃粉色與橘黃色，轉變過程相當療癒。

▲日本星巴克變色杯。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克變色杯。（圖／翻攝自IG）

這款「變色水杯」採用PP聚丙烯製成，質料很輕盈，攜帶無負擔，不過要注意僅限裝冷飲，容量為700毫升，半透明的霧面質地搭配簡約美人魚LOGO，拿在手上很有質感，給人一股沁涼的視覺感受。

▲星巴克變色水杯 。（圖／翻攝自星巴克）

四個顏色一組連同霧面感透明提袋，售價為2,860日圓，約台幣745元，於19日發售，而近期其實已經搶先開賣了一款綠色的變色水杯，僅550日圓，約台幣不到150元，許多日妞都紛紛搶著入手。

在日本，藍瓶咖啡（BLUE BOTTLE COFFEE）也相當受到文青們喜愛，其質感簡約的包裝為一大特色，推出的周邊商品、小雜貨，包括紙杯外型的環保隨行杯、玻璃杯、小托特包或是攜帶式吸管⋯⋯亦是讓民眾隨之瘋搶。

▲藍瓶咖啡周邊。（圖／翻攝自store.bluebottlecoffee.jp）

▲藍瓶咖啡周邊。（圖／翻攝自store.bluebottlecoffee.jp）

▲藍瓶咖啡周邊。（圖／翻攝自store.bluebottlecoffee.jp）

▲藍瓶咖啡周邊。（圖／翻攝自store.bluebottlecoffee.jp）

▲藍瓶咖啡周邊。（圖／翻攝自store.bluebottlecoffee.jp）

▲藍瓶咖啡周邊。（圖／翻攝自store.bluebottlecoffee.jp）

▲藍瓶咖啡周邊。（圖／翻攝自store.bluebottlecoffee.jp）

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關鍵字：

星巴克, 日本, 變色水杯

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